Hamas silah bırakabilir: Tek bir şart var

25 Nisan 2024 10:40 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 10:56

Hamas Siyasi Büro üyesi Halil el-Hayye, militan grubun İsrail ile beş yıl veya daha uzun süreli bir ateşkesi kabul etmeye hazır olduğunu ve 1967 öncesi belirlenmiş sınırlarda bağımsız bir Filistin devleti kurulması halinde silahlarını bırakıp siyasi bir partiye dönüşeceğini ifade etti.

Netanyahu ve yönetimini müzakere sürecini uzatmakla suçlayan Hayye, "Hamas, müzakerelerde tam esneklik gösterdi ancak işgalci (İsrail) süreci uzatıyor. Hamas savaşı şu anda bitirmek istiyor ve bunun için gerekli esnekliği gösterdi ancak işgalci bunu reddetti. Tam bir ateşkes olmadan herhangi bir anlaşma olmayacak" ifadelerine yer verdi.

BAĞIMSIZ FİLİSTİN DEVLETİ ŞARTI

Hayye ayrıca 1967 sınırlarında bağımsız bir Filistin devleti kurulması halinde grubun silah bırakıp siyasi bir partiye dönüşeceğini açıkladı.

Hayye'nin açıklamaları, aylardır süren görüşmelerin bir sonuca varamadığı dönemde geldi. Hamas'ın silah bırakacağı yönündeki açıklaması da "İsrail'in yok edilmesini" taahhüt eden militan grup açısından bir taviz olarak görüldü.

Ancak 7 Ekim'deki ölümcül saldırıların ardından "Hamas'ı ezme" sözü veren İsrail'in mevcut lider kadrosu, 1967'deki Ortadoğu savaşında İsrail'in ele geçirdiği topraklarda bir Filistin devleti kurulmasına şiddetle karşı çıkıyor.