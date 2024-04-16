Harabeye çevirmişlerdi! Avlusunda toplu mezar bulundu

16 Nisan 2024 12:04 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 12:09

İsrail ordusu Refah'ta bir evi daha bombaladı: 4 ölü

İsrail ordusu Refah'ta bir evi daha bombaladı: 4 ölü

Gazze'deki Şifa Hastanesi avlusunun çeşitli yerlerinde toplu mezarlar bulundu. Sağlık alanından kaynaklar, "Toplu mezardan çıkarılanlar İsrail askerleri tarafından öldürüldü ve hastanenin ön bahçesine düzensiz bir şekilde gömüldü." dedi.

Kaynaklar, dün sabah saatlerinde 10 cenazenin hastane bahçesinde gömülü bir şekilde bulunduğunu söyledi.

SAYILARIN KESİN OLARAK BELİRLENMESİ HENÜZ MÜMKÜN DEĞİL

Toplu mezarda bulunanların yanı sıra kaynaklar, hastanenin avlusunun çeşitli yerlerinde onlarca çürümüş, yanmış, kesilmiş, toplu veya tek başına gömülmüş cesede rastlandığını ifade etti.

Kaynaklar, yetkililerin hastanenin avlusunda ve çevresinde arama çalışmalarını sürdürdüğünü, gömülü cenazelerin sayısının kesin olarak belirlenmesinin henüz mümkün olmadığını aktardı.