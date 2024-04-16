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16 Nisan 2024 12:04 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 12:09

Harabeye çevirmişlerdi! Avlusunda toplu mezar bulundu

İsrail ordusunun baskın düzenleyerek 2 hafta boyunca yüzlerce Filistinliyi öldürdüğü ve harabeye çevirdiği Gazze kentindeki Şifa Hastanesi avlusunda toplu mezar bulundu.

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: Anadolu Ajansı

Gazze'deki Şifa Hastanesi avlusunun çeşitli yerlerinde toplu mezarlar bulundu. Sağlık alanından kaynaklar, "Toplu mezardan çıkarılanlar İsrail askerleri tarafından öldürüldü ve hastanenin ön bahçesine düzensiz bir şekilde gömüldü." dedi.

Kaynaklar, dün sabah saatlerinde 10 cenazenin hastane bahçesinde gömülü bir şekilde bulunduğunu söyledi.

Harabeye çevirmişlerdi! Avlusunda toplu mezar bulundu - 1. Resim

SAYILARIN KESİN OLARAK BELİRLENMESİ HENÜZ MÜMKÜN DEĞİL

Toplu mezarda bulunanların yanı sıra kaynaklar, hastanenin avlusunun çeşitli yerlerinde onlarca çürümüş, yanmış, kesilmiş, toplu veya tek başına gömülmüş cesede rastlandığını ifade etti.

Harabeye çevirmişlerdi! Avlusunda toplu mezar bulundu - 2. Resim

Kaynaklar, yetkililerin hastanenin avlusunda ve çevresinde arama çalışmalarını sürdürdüğünü, gömülü cenazelerin sayısının kesin olarak belirlenmesinin henüz mümkün olmadığını aktardı.

Harabeye çevirmişlerdi! Avlusunda toplu mezar bulundu - 3. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı
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