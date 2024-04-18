Hastalarda yüksek düzeyde krom ve kurşun çıktı! Gizemli hastalık öldürerek yayılıyor

18 Nisan 2024 10:00 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 10:50

Bahar dizisindeki olay gerçek oldu! Anne bebeği için kanser tedavisinden vazgeçti

Bahar dizisindeki olay gerçek oldu! Anne bebeği için kanser tedavisinden vazgeçti

Nijerya'da gizemli bir hastalık halk arasında yayılmaya başladı. Uzmanlar hastalığın nedenini araştırırken hastalığa yakalananların mide şişkinliği, ateş, kusma ve kilo kaybı yaşadığı belirtildi. Ülkede en az 4 kişi bu hastalık nedeniyle hayatını kaybetti, 130 kişi ise bu hastalık nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

21 Mart'tan bu yana 4 ila 13 yaş arası çocukları kapsayan 164 şüpheli vaka bildirildi. Tüm enfeksiyonların ülkenin kuzeybatısında bulunan Sokoto'dan geldiği bildirildi.

ÜLKEYE EKİP GÖNDERİLDİ

Nijerya Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden Dr. Jide Idris, "cevap bulmak" ve "soruşturmak" için bölgeye hızlı bir müdahale ekibinin gönderildiğini söyledi.

The Sun'ın haberine göre, benzer bir olayın 2023 yılında da yaşandığı belirtilirken yine sebebine dair net bir teşhis konulamadığı açıklandı. Dr. Idris, konuya ilişkin şunları söyledi:

"İki şüpheli vaka Sokoto'daki Uthman Dan Fodio Üniversitesi Eğitim Hastanesi'nde tedavi görüyor, biri ise semptomların iyileşmesi nedeniyle taburcu edildi.

"Diğer dört şüpheli vaka da İsa Genel Hastanesi'ne kabul edilirken, yaklaşık 130 vaka da Birinci Basamak Sağlık Merkezlerinde veya etkilenen LGA'da (yerel yönetim bölgesi) evde bakım hizmeti alıyor."

HASTALARDA YÜKSEK DÜZEYDE KURŞUN VE KROM BULUNDU

Hastalığa yakalanan kişilerin kan örneklerinde, yüksek düzeyde kurşun ve krom metali bulunması nedeniyle yerel madencilik ve tarım uygulamaları incelemeye alındı. Doktor, "Bu kapsamda çeşitli materyal örnekleri de alınarak analize gönderildi" dedi ve şunları ekledi:

"Buna kan, karın sıvıları, toprak ve su gibi çevresel örnekler, sebzeler ve tahıllar da dahil olmak üzere yerel olarak yetiştirilen gıda ürünleri, yiyecek ve içeceklerde kullanılan maddeler ve bileşenler, pestisitler ve yerel silahlarda kullanılan kimyasallar dahil.''

LASSA ATEŞİ SALGINI DA SÜRÜYOR

Öte yandan Nijerya'da Lassa ateşi salgını nedeniyle 2023 yılında da yüzlerce kişi hastalıktan hayatını kaybetmişti. Bu yıl üğlkede 150'den fazla ölüm kaydedildi.