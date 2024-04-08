Hava kompresörlerinin içine saklamışlar! Şehrin en büyük altın kaçakçılığı

08 Nisan 2024 16:15 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 16:20

Sadece bir hobi olarak başladı ve parayı kırdı! Bir hediyeyle hayatı değişti

Sadece bir hobi olarak başladı ve parayı kırdı! Bir hediyeyle hayatı değişti

Hong Kong yetkilileri, makine parçası olarak gizlenmiş 146 kg değerli metal ele geçirerek şehrin şimdiye kadarki en büyük altın kaçakçılığı baskınını gerçekleştirdi. Japonya'ya gönderilmeye çalışılan, değeri 10 milyon dolardan fazla olduğu tahmin edilen altınlar tespit edildi.

Gümrük yetkilileri, 27 Mart'ta Japonya'ya giden bir kargo sevkiyatında bulunan ve alışılmadık dokuları ve ağırlıkları nedeniyle şüphe çeken iki hava kompresörünü incelerken fark ettiler.

HAVA KOMPRESÖRÜNÜN İÇİNE SAKLAMIŞLARDI

Hükümet tarafından yapılan açıklamaya göre, yapılan inceleme sonucunda her iki kompresörün de dişliler, vidalar ve motor çekirdekleri gibi parçalara "kalıplanmış ve kamufle edilmiş" altınla dolu olduğu tespit edildi.

SUÇ ÖRGÜTÜNÜN İŞİ OLABİLİR

Baskın esnasında ismi açıklanmayan 31 yaşında bir adam tutuklandı, ardından soruşturmanın devamı için kefaletle serbest bırakıldı.

Yetkililer operasyonun arkasında Japonya'da vergi kaçırmak isteyen bir suç örgütünün olabileceğini öne sürdü.

Öte yandan Hong Kong dünyanın en büyük altın ticaret merkezlerinden biri olarak biliniyor.