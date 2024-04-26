Hayranları şokta! Avustralyalı ünlü oyuncu tutuklandı

26 Nisan 2024 09:07 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 10:56

Avustralyalı yetkililer, 30 yaşındaki Pledger'ın bir kadına saldırdığını öne sürerek dört suçlamayla karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Ertesi gün geri dönmesi şartıyla mahkeme kararıyla tıbbi değerlendirmeye tabi tutulması için kefaletle serbest bırakılan ünlü yıldız mahkemeye gelmedi. Polis, kamuoyunun bilgilendirilmesine başvurarak tutuklama emri çıkardı.

Victoria Polisi, aktörün Melbourne'de gözaltına alındığını söyledi. Daha fazla ayrıntı ise paylaşılmadı.

ZİHİNSEL SAĞLIK SORUNLARIYLA MÜCADELE EDİYOR

Menajeri Craig McMahon, Sidney Morning Herald gazetesine, oyuncu ile bu hafta iletişim kurmadığını ancak saldırı iddiaları karşısında şoke olduğunu, Pledger'in zihinsel sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini dile getirdi.

Aktör yirmi yılı aşkın bir süredir Avustralya televizyon programlarında yer alıyor. 2016 yılında Home and Away kadrosuna katıldı ve burada üç yıl boyunca Mason Morgan karakterini canlandırarak ünlendi.

Bundan önce popüler pembe dizi Neighbours'un yanı sıra Silversun ve CrashBurn TV programlarında da rol aldı.