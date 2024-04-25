Hindistan'daki otel yangınında can pazarı: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

25 Nisan 2024 15:17 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 15:22

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Hindistan'ın Bihar eyaletinde bir otelde çıkan yangında 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. India Today sitesinin haberine göre, itfaiye yetkilisi, Bihar'ın Patna kentindeki demir yoluna yakın bir otelde çıkan yangına ilişkin açıklamalarda bulundu.

YANGININ SEBEBİ MUTFAK TÜPÜ

Yetkili, 6 kişinin öldüğü ve 20'yi aşkın kişinin kurtarıldığı yangından önce 16 binden fazla otelde yangın denetimi yapıldığını hatırlatarak, "İlk belirlemelere göre yangının nedeni, mutfak tüpünün patlaması." dedi.

Yangının kontrol altına alındığını belirten yetkili, bazı otellerin yangın talimatlarına uymadığına dikkati çekti.