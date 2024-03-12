İç savaş kıtlığı doğurdu insanlar çekirge yiyerek hayatta kalmaya çalışıyorlar!

12 Mart 2024 10:04 - Güncelleme : 12 Mart 2024 10:18

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki savaş 10 aydır sürerken binlerce kişi yerinden edildi. Sudan'da yaşamak zorunda kalanları ise kıtlık vurdu. İç savaşın doğurduğu kıtlık insanları çekirge yemeye zorladı.

Kuveyt merkezli Al Najat Charity, sosyal medya hesabında iç savaş yüzünden mülteci durumuna düşen Sudanlıların durumuna ilişkin görüntüler yayımladı. İç savaş bölgelerinden kaçarak çöllerde derme çatma çadırlara sığınan bazı Sudanlı ailelerin yiyecek bulmakta büyük sıkıntılar yaşadığı, açlıkla karşı karşıya kalan ailelerin hayatta kalmak için çekirge yemek zorunda kaldıkları belirtildi.

''TEK ÖĞÜNLERİ ÇEKİRGE''

"Düşünün, tek öğünleri çekirge" başlığıyla yayımlanan görüntülerde aile fertlerinin topladıkları çekirgeleri yedikleri görülürken, binlerce Sudanlı ailenin gıda yardımına ihtiyacı olduğu kaydedildi.

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) 20 Şubat’ta, dünyanın en büyük yerinden edilme krizinin yaşandığı Sudan'da, 10 aydır süren iç savaş nedeniyle en az 25 milyon insanın artan açlık ve yetersiz beslenme sorunuyla mücadele ettiği uyarısında bulunmuştu.

SUDAN'DA İÇ SAVAŞ

Sudan, 2023 Nisan ayı ortasından bu yana Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan komutasındaki ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

HDK ve ordu, Aralık 2018'deki halk ayaklanması sonrasında yönetimi ele geçirip, yaklaşık 30 yıl iktidarda kalan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in Nisan 2019'da devrilmesinin ardından sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümette yer almış, 2021'de ise sivil hükümete karşı birlikte darbe düzenlemişti.