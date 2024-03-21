İdam mahkumunun tüyler ürperten tek kelimelik son sözü
Amerika Birleşik Devletleri'nin Georgia eyaletinde 4 yılın ardından ilk kez bir kişi idam edildi. Kız arkadaşını öldüren katilin son sözü tek kelimeden ibaretti.
Willie James Pye, 1993 yılının kasım ayında kız arkadaşı Alicia'yı öldürmekten suçlu bulundu. Bugün ise ABD'de zehirli iğneyle idam edildi. Georgia'daki eyalet hapishanesinde 4 yılın ardından ilk kez gerçekleşen idamda gardiyan Pye'a son sözü olup olmadığını sordu.
İdam edilmek üzere olan herkese, paylaşmak istedikleri son sözünün sorulması artık bir adet haline gelmişken Pye'a da gardiyanı sordu. Bazıları masum olduklarının protestosu için bazıları ise yaptıklarından pişman olduğunu söylemek için bu fırsatı değerlendirirken Pye, sadece ''hayır'' dedi.
59 yaşındaki Pye, son sözünün ardından zehirli iğneyle infaz edildi.
HIRSIZLIK İÇİN GİRDİĞİ EVDE KIZ ARKADAŞINI ÖLDÜRMÜŞTÜ
Pye, 1993 yılında hırsızlık amacıyla kız arkadaşının evine girmiş, Alicia'yı kaçırarak öldürmüştü. Kadının cesedinin bulunmasının ardından Pye gözaltına alınmış ve kaçırma, silahlı soygun, tecavüz, cinayet suçlarından idama mahkum edilmişti.