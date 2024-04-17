İHA'lar havalandıkça Yunanlar imreniyor! Türkiye itirafı: İHA üretiminde çok ilerideler

17 Nisan 2024 11:29 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 11:58

Türkiye, savunma sanayiinin göz bebeklerinden olan insansız hava aracı teknolojisinde attığı adımlar ile tüm dünyanın dikkatini çekiyor. İHA ve SİHA'ların başarısı manşetlerden düşmezken birçok ülke de Türkiye'nin üretimdeki bu başarısını hayranlıkla izliyor.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias da Türkiye'nin insansız hava araçları (İHA) üretimine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

SKAI TV'ye konuşan Yunan Bakan Dendias, Türkiye'nin insansız hava araçlarının üretiminde ciddi bir fırsat yakaladığını söyledi.

"BİZ BUNU YETERİNCE ERKEN GÖREMEDİK"

Türkiye'nin bu konuda çok ileri adımlar attığını bir kez daha yineleyen Dendias, "Biz bunu yeterince erken görmedik. Belki de erken gördük, bu konuda ilerleme kaydetmiş birçok küçük işletme var ama inovasyon sistemimizin bütünü böyle değil, bunu Silahlı Kuvvetlere dahil edip, yüksek sayıda üretim yapacak gibi değil" değerlendirmesinde bulundu.

"YUNANİSTAN BU KAYIP ZAMANI TELAFİ ETMELİ"

Ülkesinin bu kayıp zamanı telafi etmesi gerektiğinin altını çizen Dendias, Yunanistan'ın aynı zamanda İsrail'deki demir kubbe benzeri savunma sistemleri de geliştirmesi gerektiğini ifade etti.