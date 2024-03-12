IKBY'de yeni kriz: Türkmen ve Hristiyanlar seçimleri boykot edecek!

12 Mart 2024 21:01 - Güncelleme : 12 Mart 2024 21:07

Türkmenler ve Hristiyanlar, IKBY’deki genel seçimleri boykot etme kararı aldı. 21 Şubat'ta Irak Federal Mahkemesi'nin aldığı karar, IKBY parlamentosunda azınlık gruplar için ayrılan kotaları iptal etti. Bu karar, bölgedeki Türkmen ve Hristiyanlar tarafından büyük tepkiyle karşılandı.

“ADİL TEMSİL EDİLMİYORUZ”

Türkmen ve Hristiyan gruplar, IKBY'de adil bir şekilde temsil edilmediklerini ve bu kararın daha da marjinalleştirilmelerine yol açacağını savunuyorlar. Ayrıca, IKBY yönetiminin azınlık haklarını korumak için yeterli çaba göstermediğini de öne sürüyorlar.

Türkmen siyasi partileri temsilcisi Karhi Altıparmak, yaptığı açıklamada, kotanın kaldırılması anayasayı ve bileşenlerin haklarını güvence altına alan 49. maddeyi ihlal etmekte olduğunu belirterek, “Mahkemenin kararı IKBY’de demokrasi ilkelerini zayıflatacaktır" dedi.

BM Irak Misyonu, Irak Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlığı, Meclis Başkanlığını ve IKBY Başkanlığını müdahale etmeye çağıran Altıparmak, IKBY parlamentosundaki kotanın iadesine kadar Türkmen siyasi partilerinin seçimleri boykot etmeye kararı aldığın belirtti.

“HUKUK VE SİYASİ NORMLARIN AÇIK BİR İHLALİ"

Hıristiyan siyasi partileri tarafından dün yapılan açıklamada ise, Federal Mahkeme’nin aldığı kararlarının, insan hakları ile azınlıkların, dini ve ulusal unsurların haklarına ciddi bir ihlali olarak değerlendirilmiş, "Bir arada yaşamayı temelden vuran utanç verici bir adım ve bölgede 30 yılı aşkın süredir hüküm süren anayasa, hukuk ve siyasi normların açık bir ihlali" denilmişti.