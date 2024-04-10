İki sağlıklı parmaklarının kesilmesi için yalvardı hatta tehditler savurdu
ABD'de 20 yaşındaki bir genç, iki parmağının kesilmesi için adeta yalvardı. Üstelik parmaklarında herhangi bir sağlık sorunu da yoktu.
ABD'de ismi açıklanmayan, 20 yaşında olduğu belirtilen bir genç, fiziksel olarak hiçbir sorunu, hastalığı olmasa da iki parmağından nefret ettiğini bu yüzden kesilmesini istedi. Çocukluğundan beri sol elinin 4. ve 5. parmaklarından nefret ettiğini söyleyen genç, sürekli olarak bu parmakların yanması veya çürümesi ile ilgili kabuslar gördüğünü de iletti.
Bu parmaklarının 'kendi bedenine ait olmaması gerektiğini' söyleyen gencin 'Vücut Bütünlüğü Kimlik Disforisi (BIID) hastalığı olduğu anlaşıldı.
PSİKİYATRİ VE İLAÇ İŞE YARAMADI
Bir kereste fabrikasında çalışan genç, kendi parmaklarını kesmeye çalışırken iş arkadaşları durdurdu. En sonunda bir tıbbi yardım almayı talep eden genç, 7 ay boyunca bilişsel-davranışçı terapisi gördü. Hatta ilaç kullandı fakat isteğinden vazgeçmedi.
PARMAKLARI KESİLDİ
Psikiyatri servisi, genci ortopedi cerrahına yönlendirdi ve işlem altı ay sonra yerel bir hastanede gerçekleştirildi. Raporda, adamın ameliyat sonrası kabuslarının ve duygusal sıkıntılarının hemen durduğu belirtildi.