İki sağlıklı parmaklarının kesilmesi için yalvardı hatta tehditler savurdu

10 Nisan 2024 15:49 - Güncelleme : 10 Nisan 2024 16:01

Yine bir dışkı krizi! Uçağın yön değiştirmesine neden oldu

Yine bir dışkı krizi! Uçağın yön değiştirmesine neden oldu

ABD'de ismi açıklanmayan, 20 yaşında olduğu belirtilen bir genç, fiziksel olarak hiçbir sorunu, hastalığı olmasa da iki parmağından nefret ettiğini bu yüzden kesilmesini istedi. Çocukluğundan beri sol elinin 4. ve 5. parmaklarından nefret ettiğini söyleyen genç, sürekli olarak bu parmakların yanması veya çürümesi ile ilgili kabuslar gördüğünü de iletti.

Bu parmaklarının 'kendi bedenine ait olmaması gerektiğini' söyleyen gencin 'Vücut Bütünlüğü Kimlik Disforisi (BIID) hastalığı olduğu anlaşıldı.

PSİKİYATRİ VE İLAÇ İŞE YARAMADI

Bir kereste fabrikasında çalışan genç, kendi parmaklarını kesmeye çalışırken iş arkadaşları durdurdu. En sonunda bir tıbbi yardım almayı talep eden genç, 7 ay boyunca bilişsel-davranışçı terapisi gördü. Hatta ilaç kullandı fakat isteğinden vazgeçmedi.

PARMAKLARI KESİLDİ

Psikiyatri servisi, genci ortopedi cerrahına yönlendirdi ve işlem altı ay sonra yerel bir hastanede gerçekleştirildi. Raporda, adamın ameliyat sonrası kabuslarının ve duygusal sıkıntılarının hemen durduğu belirtildi.