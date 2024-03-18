İlhak edilen bölgelerde rekor! Rusya “6 yıl daha Putin” dedi

18 Mart 2024 05:18 - Güncelleme : 18 Mart 2024 05:20

Resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 87 oy oranı alan Vladimir Putin, beşinci kez Rusya’nın devlet başkanı oldu. Rusya’da geçtiğimiz 15 Mart tarihinde başlayan ve 3 gün süren devlet başkanlığı seçimleri 17 Mart’ta sona erdi. TSİ 20.00’de sandıkların kapanmasıyla birlikte ülkenin tüm bölgelerinde oy sayım süreci başladı.

PUTİN YÜZDE 87’Yİ AŞTI!

Rusya Merkez Seçim Komisyonu, yüzde 95’ten fazlası sayılan oyların ilk sonuçlarını duyururken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yüzde 87,30 oy oranıyla 5’inci kez Rusya’nın devlet başkanı oldu. Rusya Komünist Partisi’nin adayı olan Nikolay Haritonov yüzde 4,28 oy alırken Yeni İnsanlar Partisi adayı Vladislav Davankov yüzde 8,86 oy oranına ulaştı. Rusya Liberal Demokrat Parti adayı Leonid Slutskiy ise yüzde 3,16 oy oranıyla seçimleri sonuncu sırada tamamladı.

İLHAK EDİLEN BÖLGELERDE REKOR KIRILDI

Rusya Merkez Seçim Komisyonu, 1991 yılından beri Rusya’da gerçekleşen devlet başkanlığı seçimlerine katılım oranının yüzde 74,22 ile bugün tamamlanan seçimler olduğunu aktardı. Öte yandan Rusya’nın Ukrayna’dan ilhak ettiği Luhansk, Donetsk, Zaporijya ve Herson Bölgeleri’nde de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin oyların yüzde 90’ından fazlasını aldı. Putin ayrıca Ukrayna’dan ilhak edilen Kırım’da da oyların yüzde 85’ten fazlasını aldı.

6 YIL DAHA YÖNETECEK

Rusya Merkez Seçim Komisyonu resmi olmayan rakamları duyurmaya devam ederken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin seçim sonuçları resmen açıklanmasıyla 6 yıl boyunca Rusya’yı yönetmeye devam edecek.

Vladimir Putin’in seçim zaferinden sonra ilk tebrikler de gelmeye başladı. Rusya’ya müttefik ülkeler olan Venezuela, Nikaragua ve Küba, Vladimir Putin’i tebrik eden ilk ülkeler oldu.

“TÜM RUS HALKINA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Vladimir Putin favorisi olduğu seçimleri kazandıktan sonra başkent Moskova’da kendisi için çalışan gençlerin seçim kampanyası merkezini ziyaret etti. Burada kampanyada görev alanlara ve ekranları başındaki Rus halkına hitaben konuşma yapan Putin, Rus halkına teşekkür ederek, “Tüm Rus halkına teşekkür ediyorum. Önceliklerimize ve hedeflerimize ulaşmak adına elimden gelen her şeyi yapacağım. Rusya’daki seçimlere müdahale etmeye çalışanlar (batılı ülkeler), bu sonuçların ardından daha sofistike bir şekilde hareket edeceğini düşünüyorum. Ancak yine de Rusya ile ilgili hedeflerini değiştirmeyeceklerdir” dedi. Konuşmasının devamında Ukrayna’daki operasyonlara dair de konuşan Putin, “Her şeyden önce askeri operasyonumuz çerçevesindeki görevleri çözmemiz, savunma kabiliyetlerimizi artırmamız ve silahlı kuvvetleri güçlendirmemiz gerekiyor. Bu zaten çok iyi bir hızda ve mükemmel bir kalitede gerçekleşiyor” diye konuştu. Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron’un, Ukrayna’ya asker gönderme ve Rusya’ya karşı hamlelerine yanıt veren Putin, “Fransa'nın Ukrayna'daki barış anlaşmasında rol oynamasını isterdim. Onlar için yine de bir şey kaybedilmiş değil” şeklinde konuştu.