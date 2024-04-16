İngiliz komutandan dünyayı tedirgin eden açıklama! Ukrayna'nın yenilgisi için tarih verdi

16 Nisan 2024 10:49 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 11:02

Savaşın diğer yüzü... Rusya, Ukrayna'ya onlarca askerin cenazesini iade etti

Savaşın diğer yüzü... Rusya, Ukrayna'ya onlarca askerin cenazesini iade etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2022 yılının şubat ayında verdiği askeri emirle başlayan Ukrayna'nın işgal girişimi şiddetli çatışmalarla devam ederken dünyayı tedirgin eden bir açıklama geldi. İngiltere Müşterek Kuvvetler Komutanlığı'nın eski komutanı General Richard Barrons, Ukrayna'nın 2024 yılında yenilgiye uğrayabileceğini söyledi.

''SAVUNULAMAZ OLANI SAVUNUYORLAR''

Eski komutan Barrons, BBC'ye yaptığı açıklamada Ukrayna'nın savaşı kaybetmesinin 'ciddi bir risk' olduğunu belirtti. Barrons, Ukrayna'nın artık savaşı kazanacağını düşünmediğini, ordunun mühimmat, asker ve hava savunmada kritik derecede eksildiği söyledi. İngiliz komutan, "Bu noktaya gelindiğinde, insanlar savunulamaz olanı savunmak için neden daha fazla savaşmak ve ölmek istesin ki?" dedi.

''BÜYÜK BİR RUS SALDIRISI BEKLİYORUZ''

General Barrons, "Rusya'nın cephe hattını dövdüğünü, topçu, mühimmat ve yeni silahlarla takviye edilmiş insan gücünde bire beş avantaj sağladığını görüyoruz. Bu yaz bir aşamada Ukrayna hatlarını yarmak için büyük bir Rus saldırısı görmeyi bekliyoruz. Bu gerçekleşirse, Rus güçlerinin Ukrayna ordusunun durduramayacağı bölgelere girmesi muhtemel" dedi.

''UKRAYNA TOPRAK KAYBEDECEK''

Londra merkezli düşünce kuruluşu RUSI'de kara savaşı alanında kıdemli araştırma görevlisi Jack Watling, "Ukrayna'nın karşı karşıya olduğu zorluklardan biri Rusların güçlerini nereye konuşlandıracaklarını seçebilmesi" ifadelerini kullandı.

Watling'e göre "Ukrayna ordusu toprak kaybedecek. Asıl soru şu: Ne kadar ve hangi bölgeler etkilenecek?"

Avrupa'daki ABD Kuvvetleri Komutanı General Christopher Cavoli de, ABD'nin Ukrayna'ya çok daha fazla silah ve mühimmat göndermemesi halinde, kuvvetlerinin savaş alanında vurulacağı uyarısında bulundu.