20 Nisan 2024 01:30 - Güncelleme : 20 Nisan 2024 01:32
Irak'ın başkenti Bağdat'ta patlama sesleri!
Irak'ın başkenti Bağdat’ta İran destekli milislerin bulunduğu bir noktada büyük bir patlama meydana geldi.
Editör: Şule Altınel / Kaynak: TGRT Haber
İsrail savaş uçakları, Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan İran destekli grupları vuruyor. Şehrin bir noktada büyük bir patlama meydana geldi.
İsrail savaş uçaklarının Irak'ta bulunan Haşdi Şabi noktalarını vurması sonucu bölgede büyük bir yangın çıktı.
Kaynak: TGRT Haber