İran ile birlikte Yemen de saldırıya geçti: Çok sayıda kamikaze İHA fırlatıldı

13 Nisan 2024 23:52 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 00:15

Tüm dünyanın gözü Ortadoğu'dan gelen haberlerde... Birkaç gündür İran'ın İsrail'e karşı saldırıya geçeceği haberleri manşetlerden düşmüyordu. Sabah saatlerin İsrail'e ait bir gemiye el koyan İran, beklenen saldırıyı başlattı. Akşam saatleriyle birlikte İran'dan kalkan yüzlerce İHA, İsrail'e doğru harekete geçti.

BIDEN TATİLİNİ YARIDA KESTİ

Saldırı haberinin bildirilmesi üzerine ABD Başkanı Joe Biden, tatilini yarıda kesip Washington'a döndü. El Cezire'ye konuşan üst düzey bir ABD'li yetkili de İran'ın İsrail'e saldırısının yarın şiddetini iyice artıracağını iddia etti.

ONLARCA KAMİKAZE İHA İSRAİL'E DOĞRU GİDİYOR

Tüm dünya tedirginlikle bölgeden gelen haberleri takip ederken bir ülke daha İsrail'e saldırı başlattı. İran'ın ardından Yemen'den kalkan kamikaze İHA'lar İsrail'e doğru yola çıktı.