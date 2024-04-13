İran-İsrail gerginliği had safhada... Savaş çanları çalarken ABD'den kritik temas

13 Nisan 2024 11:56 - Güncelleme : 13 Nisan 2024 12:15

Gazze Şeridi'ni abluka altına alıp büyük katliamlara imza atan işgalci İsrail ordusu, Suriye’nin başkenti Şam'daki İran Konsolosluğuna

1 Nisan'da hava saldırısı gerçekleştirmişti. Bombardımanda 2'si general 7 kişi hayatını kaybetmişti.

Saldırı sonrası İran lideri Ayetullah Ali Hamaney "Kötü rejim bir hata yaptı, cezalandırılmalı ve cezalandırılacak" ifadesini kullanarak yeni bir gerilimin fitilini ateşledi.

Konsolosluğa saldırı üzerine İran'ın misilleme yapacağı endişesi tüm dünyayı tedirgin etti. Yakın bir zamanda İran'ın İsrail'e saldıracağı iddiaları ortaya atılırken birçok ülkeden vatandaşlarına uyarı geldi.

ABD'DEN İSRAİL'E TAM DESTEK

İsrail'deki ABD Büyükelçiliği bir güvenlik uyarısı yayınlayarak çalışanları ve aile üyelerini ülkenin merkezi bölgelerinin dışına seyahat etmemeleri konusunda uyardı. ABD’li yetkililer herhangi bir olası saldırıda İsrail’e tam destek vereceklerini belirtmişti.

Dün de ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da gazetecilerin İran'ın İsrail'e saldırabileceği yönündeki soruyu cevapladı. Biden, saldırının her an olabileceği yönünde bilgi aldığını söyledi.

BIDEN: İRAN BAŞARILI OLAMAYACAK

Biden, İran'ı İsrail'e saldırmaması konusunda uyararak, "Biz kendimizi İsrail'in savunmasına adadık. İsrail'i destekleyeceğiz. İsrail'in savunulmasına yardım edeceğiz ve İran başarılı olamayacak" ifadelerini kullandı.

BLINKEN'DAN KRİTİK İKİ GÖRÜŞME

Bölgede gerginlik had safhadayken ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Blinken, her iki mevkidaşıyla İran ve Gazze'de yaşanan krizi masaya yatırdı