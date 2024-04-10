İran-İsrail gerilimi son bulmadı: Saldırı olursa karşılığını veririz

10 Nisan 2024 10:55 - Güncelleme : 10 Nisan 2024 11:04

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, İran topraklarından İsrail'e saldırı düzenlenmesi halinde karşılık vereceklerini ve İran'ı hedef alacaklarını belirtti. Katz, açıklamalarını sosyal medya platformu X'ten yaptı.

Paylaşımında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in hesaplarını etiketleyen Katz, "İran topraklarından bize saldırırsa karşılık vereceğiz, İran'a saldıracağız." ifadesini kullandı.

''HİÇBİRİ ARTIK GÜVENDE DEĞİL''

Öte yandan geçtiğimiz günlerde İran'ın dini lideri Ayetullah Hameney’in askeri danışmanı Yahya Rahim Safavi, ''Siyonist rejimin son 6 ayı, rejimin 75 yıllık tarihindeki işgal, soykırım, savaş cinayetleri ve suç eylemlerini kapsamaktadır'' demişti.

Safavi, “Konsolosluğumuza gerçekleştirilen saldırı ve Suriye’de varlığı yasal olan askeri danışmanların öldürülmesi uluslararası hukukun ihlalidir. İsrail’in elçiliklerinin hiçbiri artık güvende değil ve bu korku nedeniyle şu ana kadar 28 büyükelçiliğini kapattılar” ifadelerini kullanmıştı.

İşgal altındaki Filistin'de şu anda işlenen suçların ABD ve bazı batılı ülkelerin desteğiyle gerçekleştiğini söyleyen Safavi açıklamalarına şunları da eklemişti:

''Konsolosluğumuza yönelik saldırıda hayatlarını kaybeden İranlı askerler Direniş cephesi ile birlikte 5 farklı cephede savaşan ve siyonist rejimin direncini kıran isimlerdi. Siyonistler kesinlikle yenilecekler, direniş cephesi ve Filistin halkının mücadelesi ve uygulanan yaptırımlar sayesinde bu rejim yok olacak. Kudüs’ün özgürlüğü İslam ümmetinin vahdet anahtarıdır.''

İSRAİL: HER TÜRLÜ SENARYOYA HAZIRIZ

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ise üst düzey yetkililerle gerçekleştirdiği toplantının ardından yaptığı açıklamada İsrail'in İran tarafından gerçekleştirilebilecek herhangi bir senaryoya karşılık vermek üzere hazırlıklarını tamamladığını söylemişti.

İSRAİL TEYAKKUZDA

İran'ın tehdit açıklamalarının ardından hava savunmasını güçlendirmek amacıyla önlemler alan İsrail'in muharip birliklerinin ev izinlerini askıya aldığı, yedek askerlerini de göreve çağırdığı bildiriliyordu.

Ayrıca İsrail, Tel Aviv bölgesindeki yerel yetkililerin sığınakları açmayı düşündüğünü de belirtmişti.

''ÖLÜMCÜL DARBELER VURACAĞIZ''

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Ramazan Şerif, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına yapılan saldırıya değinmişti.

İsrail'in son zamanlarda aldığı yenilgilerin intikamını Devrim Muhafızları Ordusunun komutanlarından almaya çalıştığını söyleyen Şerif, "Hiçbir yere varamazlar ve bu eylemlerle muhafızlarımızın motivasyonu iki katına çıkacak ve inşallah yakında Siyonist rejime daha ölümcül darbeler vurulduğuna şahit olacağız." ifadelerini kullanmıştı.

REİSİ: CEVAPSIZ KALMAYACAK

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Suriye'deki İran Konsolosluğuna düzenlenen saldırıya yönelik açıklama yaparak, intikam sözü vermişti. Reisi, İran Konsolosluğuna yönelik İsrail saldırısının cevapsız kalmayacağını belirterek, "İsrail, insanlık dışı bu eylemleri ile istediği hedeflere ulaşamayacak" ifadelerini kullanmıştı.

İsrail'in Gazze direnişi karşısındaki başarısızlığı nedeniyle terör eylemlerine başladığını vurgulayan Reisi, İsrail'in büyük bir çaresizlik içerisinde olduğunu kaydetmişti.

Saldırıda hayatını kaybeden İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Muhamed Rıza Zahedi'nin "direniş cephesi" adına Suriye'de mücadele ettiğini belirten Reisi, "Bir kez daha İsrail, uluslararası hukuku ihlal ederek gerçekleştirdiği terör saldırısı ile kanlı ellerini ülkemizin yetiştirdiği komutanlara bulaştırdı. Siyonist İsrail rejiminin bu hain saldırısını kınıyor ve hayatını kaybedenlerin ailelerine ve tüm İran milletine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

NE OLMUŞTU?

İran Devrim Muhafızları Ordusundan dün yapılan açıklamada, İran’ın Şam Büyükelçiliği yerleşkesindeki konsolosluk binasına İsrail tarafından düzenlenen füze saldırısında Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahidi ile Tuğgeneral Muhammed Hadi Hac Rahimi dahil 7 yetkilinin hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

Tel Aviv yönetimi ise İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına düzenlenen saldırıyı resmi olarak üstlenmedi.