İran, İsrail misillemesinin detaylarını açıkladı: Saldırıda füze değil, İHA kullanıldı

19 Nisan 2024 11:22 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 11:45

İsrail sadece İran'a saldırmadı! Hedefte başka ülkeler de vardı

İsrail sadece İran'a saldırmadı! Hedefte başka ülkeler de vardı

İsrail'in gece saatlerinde İran'ı hedef aldığı saldırının detayları netlik kazanmaya başladı. İran basını, saldırının ardından İsfahan şehrindeki nükleer tesislerin güvende olduğunu ve tesislerde herhangi bir hasar oluşmadığını belirtti.

Yerel saatle 04.00 civarında İsfahan üzerinde 3 İHA'nın tespit edildiği, hava savunma sistemlerinin devreye alındığı ve İHA'ların havada imha edildiği aktarıldı.

NÜKLEER TESİSLER HEDEF ALINMADI

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu da nükleer tesislerde hasar oluşmadığını doğruladı ve durumun yakından takip edildiğini belirtti. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Rafael Grossi tüm taraflara itidal çağrısında bulunarak, nükleer tesislerin askeri çatışmalarda asla hedef olmaması gerektiğini yineledi.

"SALDIRIDA FÜZE KULLANILMADI, İHA'LAR PÜSKÜRTÜLDÜ"

İran Ulusal Siber Uzay Merkezi Sözcüsü Hüseyin Dalirian ise saldırıya ilişkin X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in saldırısında füze kullanılmadığını belirterek, "İran dışından İsfahan'a veya ülkenin diğer bölgelerine (füze ile) hava saldırısı olmadı. Kullanılan İHA'lar kısa menzilli, sınır ötesinden ateşlenmiş olamaz. Hava savunma sistemi İHA saldırılarını başarılı bir şekilde püskürttü" ifadelerini kullandı.

"ACİL KARŞI SALDIRI PLANI YOK"

Adı açıklanmayan İranlı üst düzey bir yetkili İngiliz haber ajansı Reuters’a yaptığı açıklamada, “Saldırıyı kimin gerçekleştirdiği ve arkasında kim olduğu henüz net değil. Ancak acil bir karşı saldırı planı yok” ifadelerini kullandı.

İSRAİL SALDIRIYI ÖNCEDEN HABER VERMİŞ

Adı açıklanmayan ABD’li yetkililer ise İsrail’in saldırıyı daha önceden ABD'ye haber verdiğini, ancak ABD’nin söz konusu eylemi onaylamadığını ifade etti.

UÇUŞLAR YENİDEN BAŞLADI

İran Sivil Havacılık Örgütü ülkede saldırı nedeniyle havalimanlarında uygulanan uçuş kısıtlamalarının kaldırıldığını duyurdu.

Öte yandan İsfahan Havalimanı ve İran ordusuna ait Şikari 8'inci Ana Jet Hava Üssü'ne yönelik İHA kullanılarak gerçekleştirilen saldırı sonrası Tahran, İsfahan ve Şiraz havalimanları da dahil olmak üzere birçok bölgede uçuşlar durdurulmuş, hava savunma füzeleri devreye alınmıştı.

İSRAİL'İN RADARINDAKİ İSFAHAN

Stratejik açıdan önemli bir şehir olarak kabul edilen İsfahan'da İran ordusuna ait üslerin yanı sıra askeri araştırma ve geliştirme alanları da dahil olmak üzere birçok önemli tesis bulunuyor.

Yakındaki Natanz şehri ise İran'ın nükleer zenginleştirme alanlarından birine ev sahipliği yapıyor.