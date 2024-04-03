İran-İsrail savaşı uzak değil! Devrim Muhafızları: Ölümcül darbeler vuracağız

03 Nisan 2024 14:05 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 14:21

Şaka değil gerçek! Bir ülkeden Almanya'ya filli tehdit!

Şaka değil gerçek! Bir ülkeden Almanya'ya filli tehdit!

İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemesinin ardından İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi öldü.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Ramazan Şerif, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına yapılan saldırıya değindi.

''ÖLÜMCÜL DARBELER VURACAĞIZ''

İsrail'in son zamanlarda aldığı yenilgilerin intikamını Devrim Muhafızları Ordusunun komutanlarından almaya çalıştığını söyleyen Şerif, "Hiçbir yere varamazlar ve bu eylemlerle muhafızlarımızın motivasyonu iki katına çıkacak ve inşallah yakında Siyonist rejime daha ölümcül darbeler vurulduğuna şahit olacağız." ifadelerini kullandı.

REİSİ: CEVAPSIZ KALMAYACAK

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Suriye'deki İran Konsolosluğuna düzenlenen saldırıya yönelik açıklama yaparak, intikam sözü vermişti. Reisi, İran Konsolosluğuna yönelik İsrail saldırısının cevapsız kalmayacağını belirterek, "İsrail, insanlık dışı bu eylemleri ile istediği hedeflere ulaşamayacak" ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze direnişi karşısındaki başarısızlığı nedeniyle terör eylemlerine başladığını vurgulayan Reisi, İsrail'in büyük bir çaresizlik içerisinde olduğunu kaydetti.

Saldırıda hayatını kaybeden İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Muhamed Rıza Zahedi'nin "direniş cephesi" adına Suriye'de mücadele ettiğini belirten Reisi, "Bir kez daha İsrail, uluslararası hukuku ihlal ederek gerçekleştirdiği terör saldırısı ile kanlı ellerini ülkemizin yetiştirdiği komutanlara bulaştırdı. Siyonist İsrail rejiminin bu hain saldırısını kınıyor ve hayatını kaybedenlerin ailelerine ve tüm İran milletine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

İRAN HALKI DA ABD'Yİ SUÇLADI

Saldırının ardından Tahran'da yüzlerce kişi sokaklara döküldü, "ABD'ye ölüm", "İsrail'e ölüm" sloganları atarak intikam çağrısında bulunmuştu.

NE OLMUŞTU?

İran Devrim Muhafızları Ordusundan dün yapılan açıklamada, İran’ın Şam Büyükelçiliği yerleşkesindeki konsolosluk binasına İsrail tarafından düzenlenen füze saldırısında Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahidi ile Tuğgeneral Muhammed Hadi Hac Rahimi dahil 7 yetkilinin hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

Tel Aviv yönetimi ise İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına düzenlenen saldırıyı resmi olarak üstlenmedi.