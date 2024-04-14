İran İsrail'e, İsrail Gazze'ye saldırdı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

14 Nisan 2024 11:13 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 11:24

İran'ın fırlattığı İHA ve füzelerin nasıl engellendiği ortaya çıktı! Türkiye'nin yakınında tehlike çanları

İran'ın fırlattığı İHA ve füzelerin nasıl engellendiği ortaya çıktı! Türkiye'nin yakınında tehlike çanları

İran, pazar gününün ilk saatlerinde İsrail'e misilleme bir hava saldırısı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze'ye yönelik saldırılarına devam etti. Filistin halkının bombaların yanı sıra açlık ve susuzlukla mücadelesini sürdürdüğü 191. günde, İsrail ordusu gece boyu hava, kara ve denizden başta Gazze kent merkezi olmak üzere düzenlediği saldırılar düzenledi.

İSRAİL'İN SALDIRILARINDA EN AZ 10 KİŞİ ÖLDÜ

İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı, ez-Zehra kenti ve el-Miğraka bölgesine düzenlediği yoğun saldırılar sonucu en az 10 kişi öldü, 20 kişi de yaralandı.

İsrail savaş gemilerinin, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde bulunan Deyr el-Belah ve Han Yunus'un batısında bulunan Filistinlilerin evlerine düzenlediği yoğun bombardımanda birkaç kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail savaş uçakları ayrıca Gazze kent merkezinde bulunan ez-Zeytun, Tel el-Hava ve Şeyh Aclin mahallelerinde dört evi bombalaması sonucu çok sayıda kişi farklı derecelerde yaralandı.

GAZZE'DE CAN KAYBI 34 BİNE DAYANDI

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500’ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 686 Filistinli öldürüldü, 76 bin 309 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.