İran İsrail'i nükleerle tehdit etti! Son söz Ayetullah'ın

18 Nisan 2024 15:10 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 15:31

ABD ve İsrail masum Gazzeliler üzerinden anlaşmaya vardı: İran'a saldırmazsa Refah'a saldıracak

ABD ve İsrail masum Gazzeliler üzerinden anlaşmaya vardı: İran'a saldırmazsa Refah'a saldıracak

İran Devrim Muhafızları komutanlarından Ahmad Haghtalab, İran'ın İsrail'in tehditleri karşısında kendi "nükleer doktrinini" gözden geçirebileceğini söyledi.

Nükleer güvenlikten sorumlu komutan Ahmad Haghtalab, "Nükleer doktrinimizin ve politikalarımızın yanı sıra daha önce paylaşılan konuların da gözden geçirilmesi tamamen mümkün" dedi.

SON SÖZ DİNİ LİDERİN

Komutanın bu açıklaması, İran'ın bugüne kadar yalnızca barışçıl nedenlerle kullanacağını belirttiği nükleer programına ilişkin endişeleri kuvvetlendirdi. Batılı devletler İran'ın nükleer programının askeri hedefleri olduğundan şüpheleniyor.

Tahran'ın nükleer programı ile ilgili son söz ülkenin dini lideri Ayetullah Ali Hameney'e ait. Hamaney birçok kez İran'ın İslam'ın yasakladığı nükleer silahları üretmek ya da kullanmak gibi bir niyeti olmadığını söylemişti.