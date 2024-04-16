İran İsrail'in saldırı ihtimaline karşılık önlem alıyor: Tüm nükleer tesisler kapatıldı

16 Nisan 2024 16:27 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 16:37

İsrail'in Savaş Kabinesi bu kez 'saldırının ölçüsü'ne karar verecek

İsrail'in Savaş Kabinesi bu kez 'saldırının ölçüsü'ne karar verecek

İran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırısının ardından Tahran'da ''İsrail karşılık verecek mi?'' endişesi yaşanıyor. İsrail, Savaş Kabinesi toplantısının ardından İran'a karşılık verileceğini duyurdu fakat zamanı konusunda henüz Kabine'den bir karar çıkmadı. İran, her ihtimale karşılık önlemlerini almaya başladı.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK), İran'ın İsrail'e düzenlediği saldırının ardından, güvenlik gerekçesiyle ülkedeki tüm nükleer tesislerini kapattığını duyurdu.

UAEK Başkanı Rafael Grossi, tüm taraflara 'aşırı itidal' çağrısında bulundu. Ayrıca durum tamamen 'sakinleştikten' sonra Atom Enerjisi Kurumu müfettişlerinin İran'a gönderilmesinin planlandığını bildirdi.

İRAN'IN İSRAİL'E MİSİLLEME SALDIRISI

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.

İran, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.