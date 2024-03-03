İran'da MOSSAD casusu idam edildi: Merkez saldırısının planlayıcısıymış!

03 Mart 2024 20:29 - Güncelleme : 03 Mart 2024 20:29

İran, MOSSAD adına casuslukla suçlanan kişiyi idam etti. Devlet televizyonunda yer alan habere göre, idam edilen kişi, geçtiğimiz yıl İsfahan eyaletinde Savunma Bakanlığı'na bağlı bir araştırma merkezine yönelik "sabotaj eylemi planlamak" ve MOSSAD adına "casusluk faaliyetleri yürütmek" ile suçlanmıştı.

SALDIRININ PLANLAYICISI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Haberde idam edilen kişinin kimliği paylaşılmazken, söz konusu şahsın araştırma merkezine yönelik gerçekleşen insansız hava aracı (İHA) saldırısının planlayıcısı olduğu belirtildi. İran, son yıllarda MOSSAD için casusluk yapmakla suçlanan bir dizi kişiyi idam etti. Bu idamlar, İran ve İsrail arasındaki gerilimin artmasıyla bağlantılı olarak görülüyor.

CASUSLUK İDDİASIYLA 4 KİŞİ DAHA İDAM EDİLMİŞTİ

İran'da geçtiğimiz ocak ayında MOSSAD adına casusluk ve sabotaj suçlamasıyla 4 kişi daha idam edilmişti. Şahıslar, 2022 yılında İsfahan kentindeki Savunma Bakanlığı'na ait bir fabrikaya bombalı eylem gerçekleştirme girişiminde bulunmaktan suçlu bulunmuşlardı.