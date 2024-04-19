''İran'da nükleer tesis vuruldu'' yalanı

19 Nisan 2024 15:19 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 15:25

İsrail'in İran'a karşı misilleme saldırısı sırasında füze kullanmadığı, 3 İHA ile saldırı düzenlediğini Tahran yönetimi açıkladı. Fakat sosyal medyada yayılan asılsız iddialarda İsrail'in İran'ın nükleer tesisini vurduğu öne sürüldü.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bu iddianın yalan olduğunu ortaya çıkardı. Sosyal medya platformu X'te açıklama yapan DMM, şu ifadeler yer verdi:

''Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, “İsrail, İran’daki nükleer tesisi vurdu” iddiası doğru değildir. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İran’daki nükleer tesislerde herhangi bir hasarın meydana gelmediğini duyurmuştur. Açıklamada, "UAEA, İran’ın nükleer tesislerinde herhangi bir hasarın yaşanmadığını doğrular” ifadelerine yer verilmiştir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz.''