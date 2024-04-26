İran'da SİHA saldırısı: 2 ölü

26 Nisan 2024 09:03 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 09:04

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde saldırı gerçekleşti. Güvenlik güçleri tarafından düzenlenen silahlı insansız hava aracı (SİHA) saldırısında 2 kişinin öldürüldüğü bildirildi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, güvenlik güçlerince eyalete bağlı "Şuru" bölgesinde "terör örgütü" mensuplarına ait bir araç SİHA'yla hedef alındı.

ÖRGÜT AÇIKLANMADI

Saldırıda 2 kişinin öldürüldüğü aktarılırken, "teröristler" olarak adlandırılan kişilerin hangi örgüte mensup olduğu bilgisi verilmedi.

İran'ın güneydoğusunda bulunan Pakistan sınırındaki Sistan-Beluçistan eyaleti, zaman zaman silahlı ve bombalı eylemler düzenleyen "Ceyşu'l Adl" adlı örgütün saldırılarına sahne olmuştu.