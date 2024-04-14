İran'dan dünyaya gözdağı: İsrail'e saldırdığı silahları böyle sergiledi

14 Nisan 2024 12:03 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 12:08

İran'ın İsrail'e yönelik misilleme hava saldırısının yankıları sürüyor. Dünyanın dört bir yanından İran'a kınama mesajları geldi. Saldırıların ardından onlarca ülke İran ve İsrail'e itidal çağrısında bulundu. Dünyadan tepkiler de art arda geldi.

İRAN'DAN YENİ TEHDİT

İran, dünyanın dört bir yanından gelen tepkilere İsrail'e saldırdığı silahların videosunu paylaşarak cevap verdi.

Tahran yönetimi, İsrail'i vurdukları onlarca füze ve İHA'nın görüntülerini paylaştı ve dakikalar sonra yeni bir tehditte bulundu:

"İsrail'in misilleme yapması durumunda tepkimiz dün geceye göre daha büyük olacak.''

İRAN 290 FÜZE VE İHA İLE SALDIRDI

İsrail kamu yayın kuruluşu KAN'ın ordudan aktardığı bilgiye göre, İran, dün gece yaklaşık 100 balistik füze, 30 seyir füzesi ve 160 kamikaze İHA ile İsrail'e saldırı düzenledi.

İran'ın saldırısına eş zamanlı olarak, İsrail'e Lübnan'dan da yaklaşık 40, Yemen ve Irak'tan da bireysel olarak füze ve İHA fırlatıldığı belirtildi.

İsrail ordusu, savaş uçaklarının ABD öncülüğündeki diğer ülkelerle birlikte İsrail toprakları dışında "20'den fazla seyir füzesini imha ettiğini" iddia etti.

Haberde, (yapılan saldırılarda) İsrail'e herhangi bir seyir füzesinin ulaşmadığı, isabet eden balistik füzelerin ise altyapıya hafif hasarlar verdiği kaydedildi.

İRAN'IN İSRAİL'E MİSİLLEME SALDIRISI

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.

İran, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.