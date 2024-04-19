İran'dan İsrail'e tehditvari uyarı: Ağır şekilde karşılık veririz 

19 Nisan 2024 00:00 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 00:01

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Birleşmiş Milletler'in genel oturumunda, İsrail'in Şam'daki İran Konsolosluğuna yönelik saldırısını ele aldı.

Abdullahiyan, İsrail'in bu hareketiyle uluslararası normları bariz bir şekilde çiğnediğini belirterek, ABD, İngiltere ve Fransa'nın bu konuda sorumsuzca davrandıklarını ve BM'nin saldırıyı kınamakta yetersiz kaldığını ifade etti. Abdullahiyan, "Hiçbir ülke, kendi büyükelçiliklerine yapılan bu türden açık saldırılar karşısında sessiz kalmamalıdır" dedi.

"BİZİM SALDIRIMIZ GEREKLİYDİ"

İran'ın İsrail saldırıları karşısında bu zamana kadar soğukkanlı kalmaya çalıştığını belirten Abdullahiyan, konsolosluk saldırısının kırmızı çizginin aşıldığını ve Tahran yönetiminin söz konusu saldırı karşısında daha fazla sessiz kalamayacağını belirtti.

Abdullahiyan, "13 Nisan'da gerçekleştirdiğimiz saldırı gerekliydi. Çünkü bu saldırı dışında başka bir seçeneğimiz yoktu. Saldırımız tamamen konsolosluk saldırısına bir misilleme olarak gerçekleştirildi ve hiçbir sivil yerleşim yeri hedef alınmadı. Saldırıda İsrail'in konsolosluk binamızı hedef alan iki önemli askeri tesisi hedef alındı" ifadelerini kullandı.

TEHDİTVARİ UYARI: AĞIR ŞEKİLDE KARŞILIK VERİRİZ

Abdullahiyan, İsrail karşısında ülkelerinin çıkarları ve güvenliğini hesap ederek karar aldıklarını ve geri adım atmayacaklarını söyleyerek, "İsrail rejiminin İran'ın çıkarlarına yönelik her türlü saldırısına ve eylemine karşı, rejime en sert, beklenmedik ve ağır bir şekilde karşılık veririz" dedi.

Abdullahiyan, "Meşru müdafaa hakkımızı kullandık ve saldırımız sona erdi. Şimdi İran'ın ulusal çıkarlarını ve toprağını hedef almama konusunda dikkat etmesi gereken İsrail rejimidir. İran'a karşı böylesi maceralardan uzak durmalıdır. Ülkemizin güvenliği ve çıkarlarının korunmasında şakamız yok" dedi.