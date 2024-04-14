İran'ın fırlattığı İHA ve füzelerin nasıl engellendiği ortaya çıktı! Türkiye'nin yakınında tehlike çanları

14 Nisan 2024 10:32 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 10:37

İran’ın İsrail’e fırlattığı balistik füzelerin ve insansız hava araçlarının neredeyse tamamı durduruldu. Bu durum, iki müttefik ABD-İsrail tarafından konuşlandırılan çok katmanlı füze savunmasını öne çıkarıyor. İsrail’in İran’ın yolladığı 70 İHA ve füzesini nasıl engellediği merak ediliyor.

CNN’e ve müttefik ülkelere göre İran tarafından Cumartesi gecesi toplamda yaklaşık 170 İHA, 30'dan fazla seyir füzesi ve 120'den fazla balistik füze fırlatıldı.

ABD'li yetkililer, 70'ten fazla insansız hava aracının ve üç balistik füzenin ABD Donanması gemileri ve askeri uçakları tarafından ele geçirildiğini söyledi ancak mermileri düşürmek için tam olarak hangi savunma sistemlerinin kullanıldığına dair ayrıntı vermedi.

ABD 3 BALİSTİK FÜZEYİ DÜŞÜRDÜ

Pentagon'da CNN'den Oren Liebermann'a konuşan yetkililer, ABD Donanması'nın Doğu Akdeniz'deki iki güdümlü füze destroyerindeki Aegis füze savunma sistemini kullanarak en az üç balistik füzeyi düşürdüğünü söyledi.

Liebermann, ABD savaş uçaklarının da İran mühimmatını düşürdüğünü bildirdi. ABD jetlerinin nereden faaliyet gösterdiğine ilişkin açıklamada tam konum verilmese de bölgenin menzili içerisinde ABD Donanması uçak gemileri ve karada konuşlu uçakların olduğu belirtildi.

İNGİLTERE HAZIR

ABD ordusu, İsrail'in savunmasını desteklemek için geçen hafta boyunca bölgeye uçak ve balistik füze savunma destroyerlerini göndermişti. İngiltere de bölgede bulunan Kraliyet Hava Kuvvetleri uçaklarını kullanarak müdahale etmeye hazır olduğunu söylemişti.

İsrail'in savunmasında Demir Kubbe öne çıkıyor. İsrail'de en az 10 adet Demir Kubbe bataryası bulunuyor; bunların her biri, roketleri algılayan ve daha sonra gelen bir merminin tehdit oluşturup oluşturmadığını veya nüfusun bulunmadığı bir bölgeye çarpma ihtimalinin olup olmadığını hızlı bir şekilde hesaplayan bir komuta ve kontrol sistemi kullanan bir radarla donatılmıştır. Roket bir tehdit oluşturursa, Demir Kubbe yerden füzeler ateşleyerek onu havada yok ediyor.

DİĞER SAVUNMA SİSTEMLERİ

İsrail'in Rafael Gelişmiş Savunma Sistemi ve ABD savunma devi Raytheon'un ortak projesi olan David's Sling, Merkezi'ndeki Füze Tehdidi projesine göre, 300 kilometre uzaktaki hedefleri yok etmek için Stunner ve SkyCeptor kinetik vur-öldürücü önleyicilerini kullanıyor.

David's Sling'in üzerinde İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri ile ortaklaşa geliştirilen Arrow 2 ve Arrow 3 sistemleri bulunuyor. İsrail askeri sözcüsü, İsrail'e ulaşan balistik füzelerin güney İsrail'deki Netavim Hava Üssü'ne düştüğünü belirterek, bunların yalnızca hafif yapısal hasara yol açtığını söyledi.