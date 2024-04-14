İran'ın 'Gölge Savaşı'nın dış basına yansımaları: Bölgenin kaderi 3 huysuz rakibin ellerinde

14 Nisan 2024 15:01 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 15:02

İsrail'in İran'ın Şam'daki konsolosluğunu vurmasının ardından Tahran yönetiminin misilleme saldırısı yüzlerce füze ve İHA ile gerçekleşti. Pazar gününün ilk saatlerinde İran, İsrail'e en az 290 İHA ve füze gönderdi. Dünya basını, İran'ın saldırısını manşetlerine taşıdı, internet siteleri yaşananları dakika dakika aktardı.

''İRAN'DAN BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ SALDIRI''

İngiliz basınından BBC, "İran benzeri görülmemiş bir saldırı başlatırken, İsrail insansız hava araçlarıyla füzeleri düşürdü" ifadesini kullandı. Bir başka İngiliz yayın kuruluşu Daily Telegraph, ABD Başkanı Joe Biden'ın "İsrail'i savunacağız ancak İran'a saldırmayacağız" yönündeki sözlerine dikkat çekti.

''BÖLGENİN KADERİ 3 HUYSUZ RAKİBİN ELLERİNDE''

Guardian gazetesinde Julian Borger imzalı analizdeyse bölgedeki belirsizliğe dikkat çekildi. Haberde İsrail'de 7 ekim sonrası kurulan savaş kabinesindeki iki rakip lider başbakan Binyamin Netanyahu ve Benny Gantz ile Savunma Bakanı Yoav Gallant'a atıfta bulunularak;, "Bu üç huysuz rakip, bir sonraki adıma karar verecek ve bölgenin kaderi artık onların ellerinde" ifadeleri kullanıldı.

AMERİKAN BASINI AVRUPA'YA DİKKAT ÇEKTİ

Amerikan basını da gece boyunca gelişmeleri anbean paylaştı. The New York Times gazetesi, batılı ülkelerin İsrail'e verdiği desteğe vurgu yaptı. Haberde "ABD, İsrail'e Yönelik düzinelerce İHA ve füzeyi engellerken; İngiltere savunma bakanı da İngiliz jetlerinin İran saldırılarını engellemeye hazır olduğunu söyledi. Fransa ve Almanya da desteklerini iletti" ifadeleri kullanıldı.

''GÖLGE SAVAŞI''

Wall Street Journal, Ortadoğu'yu bekleyen geleceğe dair bir projeksiyon sundu. Gazete, "İran ve İsrail onlarca yıldır gölge savaşı yürütüyor ancak doğrudan askeri çatışma nadir görülüyor. Cumartesi günkü saldırı muhtemelen İsrail'in tepkisini tetikleyecek ve Ortadoğu'yu savaşın eşiğine getirme tehdidi oluşturacak." yorumunda bulundu.

''DÜNYA YENİ BİR SAVAŞI KALDIRAMAZ''

Rus basınında da bölgedeki son durum yakından takip edildi. TASS haber ajansı, uluslararası toplumdan gelen açıklamalara dikkat çekti. Haberinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in "Dünya yeni bir savaşı kaldıramaz" sözlerini öne çıkardı.