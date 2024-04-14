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14 Nisan 2024 09:12 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 09:15

İran'ın İsrail'e saldırısının ardından BMGK acil toplanıyor

İran'ın İsrail'e saldırısının ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), bugün ABD yerel saatiyle 16.00'da acil olarak toplanacak. 

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Anadolu Ajansı

İran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırısının ardından İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırılarını görüşmek üzere BM Güvenlik Konseyini (BMGK) acil toplantıya çağırdıklarını belirtti.

İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Erdan, X hesabından yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini acilen toplaması hususunda BMGK Dönem Başkanı'na bir mektup gönderdiğini bildirdi.

''DEVRİM MUHAFIZLARI TERÖR ÖRGÜTÜ SAYILSIN''

Erdan, açıklamasında, "Konseyin acilen toplanmasını, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarını kesin şekilde kınamasını ve İran Devrim Muhafızları Ordusunu bir terör örgütü olarak kabul etmesini talep ettim." ifadelerini kullandı.

''DÜNYA BARIŞINA AÇIK BİR TEHDİT''

İran'ın saldırılarının "dünya barışına açık bir tehdit" olduğunu öne süren Erdan, BMGK'nin elindeki tüm araçlarla İran'a karşı harekete geçmesi gerektiğini savundu.

Öte yandan, BMGK'den yapılan açıklamada, İran'ın İsrail saldırılarını görüşmek üzere pazar günü ABD yerel saatiyle 16.00'da toplanılmasına karar verildiği kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

İran, nisan ayında Şam'daki konsolosluklarına gerçekleştirilen saldırıya karşılık olarak İsrail'e karşı saldırı düzenledi. Tahran, İsrail'e yüzlerce füze ve insansız hava aracı gönderirken, İsrail ABD ve İngiltere gibi müttefiklerinin de desteğiyle çoğunu topraklarına ulaşmadan düşürmeyi başardı.

İran'ın İsrail'e saldırısının ardından BMGK acil toplanıyor - 1. Resim

İran, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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