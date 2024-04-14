İran'ın İsrail'e yönelik saldırısının ardından Hamas'tan ilk yorum

14 Nisan 2024 11:06 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 12:00

İran'ın fırlattığı İHA ve füzelerin nasıl engellendiği ortaya çıktı! Türkiye'nin yakınında tehlike çanları

İran'ın fırlattığı İHA ve füzelerin nasıl engellendiği ortaya çıktı! Türkiye'nin yakınında tehlike çanları

İran, Şam'daki konsolosluk saldırısının intikamını aldı. İsrail'e 290 füze ve İHA'larla saldırı düzenleyen İran'ın askeri operasyonunun son bulmasının ardından Hamas'tan ilk cevap geldi.

''ASKERİ OPERASYON DOĞAL HAKKI''

Filistinli grup Telegram'daki bir gönderide, "İran'ın Siyonist varlığa karşı gerçekleştirdiği askeri operasyon doğal bir haktır ve Şam'daki konsolosluğun hedef alınması suçuna verilen bir cevaptır" dedi.

Hamas, İsrail'e atıfta bulunarak, bölgedeki ülke ve halkların "Siyonist saldırılar karşısında" kendilerini savunmanın "doğal haklarını" onayladığını söyledi.

HAMAS'TAN İSLAM ÜLKELERİNE ÇAĞRI

Hamas, 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırılara atıfta bulunarak, "Arap ve İslam milletimizi, dünyanın özgür halklarını ve bölgedeki direniş güçlerini Mescid-i Aksa seline desteklerini sürdürmeye çağırıyoruz" dedi.

İRAN'IN İSRAİL'E MİSİLLEME SALDIRISI

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.

İran, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.