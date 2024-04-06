İran'ın saldırısı bekleniyor! ABD yüksek alarma geçti

06 Nisan 2024 11:40 - Güncelleme : 06 Nisan 2024 11:41

Son dakika! İsrail 'maksimum seviyede alarm' verdi! Birçok ülkede diplomatlar tahliye ediliyor

Son dakika! İsrail 'maksimum seviyede alarm' verdi! Birçok ülkede diplomatlar tahliye ediliyor

Gazze’de sivilleri hedef alan İsrail ordusu geçtiğimiz pazartesi günü Suriye’de bölgeyi kaosa sürükleyecek saldırı gerçekleştirdi. Şam’daki İran Konsolosluğuna gerçekleştirilen saldırıda 2’si general toplam 7 İranlı askerin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Bölgede İran’ın intikam için saldırı yapacağı öne sürüldü. İngiliz haber ajansı Reuters, ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberinde İran’ın saldırma ihtimali karşısında ABD'nin bölgede yüksek alarma geçtiğini ve hazırlandığını belirtti. Yetkili, “Kesinlikle yüksek düzeyde teyakkuz halindeyiz" ifadesini kullandı.

“İRAN, İSRAİL TOPRAKLARINI VURABİLİR”

ABD’li NBC News ise iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde Washington yönetiminin, İran'ın misilleme olarak “İsrail içindeki hedefleri” vurmasından endişe ettiğini belirtti. Yetkililer, İsrail içindeki bir saldırıda sivillerden ziyade askeri veya istihbarat hedeflerine odaklanılmasının beklendiğini söyledi. Yetkililer ayrıca Washington yönetiminin, İran'ın muhtemel misillemesine verilecek karşılığı da değerlendirmeye başladığını ifade ederken, ABD ordusunun halihazırda bölgede yüksek alarm durumunda olduğunu vurguladı.

ABD’li yayın kuruluşu CNN International da ABD yönetiminden üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberinde İran’ın, İsrail’in saldırısına misilleme olarak önümüzdeki hafta bölgedeki İsrail veya ABD varlıklarını hedef alacak "önemli" bir saldırıya aktif olarak hazırlandığını aktardı.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu, 1 Nisan Pazartesi günü Suriye'nin başkenti Şam'daki İran Konsolosluğuna hava saldırı gerçekleştirmiş, saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2’si general olmak üzere 7 asker hayatını kaybetmişti. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ertesi gün yaptığı açıklamada, İsrail'in İran Konsolosluğunu hedef alan hava saldırısının "cevapsız" kalmayacağını ifade etmişti. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ise "Siyonist İsrail rejiminin destekçisi olan ABD'ye bu konuda önemli bir mesaj gönderdik. ABD, sorumluluk almalı ve hesap vermeli" ifadelerini kullanmıştı.