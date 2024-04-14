İran'ın saldırısı sonrası Netahyahu'dan yeni karar! Refah'a kara operasyonunu erteledi

14 Nisan 2024 20:34 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 21:30

İran, dün akşam İsrail'in Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da düzenlediği hava saldırısına karşın 'intikam' operasyonu düzenledi. İran'dan havalanan 200'den fazla İHA İsrail'de belirlenen hedefleri vurdu. İran'ın bu saldırısı sonrası dünyanın gözü bölgeden gelecek son gelişmelere çevrildi.

İRAN VE İSRAİL'DEN PEŞ PEŞE SERT AÇIKLAMALAR...

Saldırının ardından İran ve İsrail'den peş peşe çok sert mesajlar geldi. İran, İsrail'ın misilleme yapması durumunda daha sert bir karşılık vereceği uyarısında bulunurken İsrail Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz ise "İran'a bizim belirlediğimiz zaman diliminde karşılık vereceğiz" ifadelerini kullandı.

REFAH'A KARA OPERASYONU ERTELENDİ Mİ?

İsrail devlet televizyonu; İran'ın saldırısı sonrası İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun aldığı yeni kararı duyurdu. dikkat çeken bir iddiada bulundu. Netanyahu'nun Gazze'nin Refah kentine planladığı kara operasyonunu erteleme kararı aldığı bildirildi.