İran'ın saldırısındaki arka plan... Emekli Tuğgeneral canlı yayında açıkladı 

15 Nisan 2024 22:12 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 22:24

İsrail'in son saldırılarının ardından gözler Orta Doğu'ya çevrildi. İran'ın saldırılarına karşı ne İsrail'in ne yapacağı merak konusu olurken Emekli Tuğgeneral Prof. Dr. Esat Arslan, bölgedeki son durumu değerlendirdi.

İran'ın, İsrail'in savunma sistemleri olan Demir Kubbe'yi aşmayı hedefleyen manevralar yaparak gücünü sergilediğini belirten Arslan, İran'ın stratejik hamlelerini ve bölgesel dinamikleri ele aldı.

"İRAN SAFLARI SIKILAŞTIRDI"

Arslan, "İran cesaret edemez' şeklindeki iddiaların artık geçersiz kaldığını ve bu saldırıların İran saflarını daha da sıkılaştırdığını" vurguladı.

"DEMİR KUBBEY'Yİ ÇÖZMEYE YÖNELİK SALDIRI..."

ABD'nin, bölgede ayrışmayı umduğu bir dönemde, İran'da birlik beraberliğin pekiştiğini sözlerine ekleyen Arsalan, "İran cesaret edemez' iddiaları bitmiş oldu. Bu saldırılarla İran safları sıklaştırır. 'Silahların Yüzde kaçı hedefe ulaştı?' diye sormak yanlış. Hem Hizbullah'tan hem de İran'dan Demir Kubbe'yi çözmeye yönelik atışlar yapıldı. ABD'nin korkularından bir tanesi de ayrışma beklediği İran'da safların sıklaşmasıdır." dedi.

Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük de saldırının ardından İran medyasını taradığını ve herkesin birlik olduğunu belirtti.

NE OLMUŞTU?

1 Nisan tarihinde İsrail, Şam'da bulunan İran konsolosluğuna hava saldırısı düzenledi. Bu saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı iki general dahil yedi kişi hayatını kaybetti.

İran, bu saldırıyı kendi topraklarına yapılmış bir saldırı olarak nitelendirerek misilleme yapacaklarını açıkladı.

İsrail ise, İran'ın olası saldırılarına karşı cevap vereceğini duyurdu.

13 Nisan'da İran, İsrail'e yönelik geniş çaplı bir saldırı başlattı. Bu saldırıda yüzlerce kamikaze drone, balistik füze ve seyir füzesi kullanıldı. İran, bazı askeri hedeflerin başarıyla vurulduğunu belirtti.

Öte yandan İsrail, saldırıların büyük bir kısmının hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini, ancak güneydeki bir askeri üssün füze isabet aldığını ifade etti.