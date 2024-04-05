İran'ın tehditlerine Netanyahu karşılıksız kalmadı! Savaş için süre daralıyor

05 Nisan 2024 10:35 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 10:40

İsrail'in Suriye'de İran konsolosluğunu vurmasıyla artan gerilim zirveye doğru tırmanıyor. İran, hayatını kaybedenleri bir bir defnederken ülkeden peş peşe intikam sözleri geldi. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, karşılık vereceğiz derken Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Ramazan Şerif, "yakında İsrail'e ölümcül darbeler vuracaklarını" söyledi.

NETANYAHU: İRAN SONUÇLARINA KATLANMAK ZORUNDA KALIR

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise İran'dan gelen peş peşe intikam sözleri üzerine açıklamalarda bulundu. İran'ın yıllardır doğrudan ya da vekilleri aracılığıyla İsrail'e karşı faaliyetler yürüttüğünü söyleyen Netanyahyu, "Her kim bize zarar verir ya da zarar vermeyi planlarsa biz de ona zarar veririz" diyerek İran'ın ülkesine saldırması halinde bunun sonuçlarına katlanması gerekeceğini söyledi.

İSRAİL TEYAKKUZDA

İran'ın tehdit açıklamalarının ardından hava savunmasını güçlendirmek amacıyla önlemler alan İsrail'in muharip birliklerinin ev izinlerini askıya aldığı, yedek askerlerini de göreve çağırdığı bildiriliyor.

Ayrıca İsrail, Tel Aviv bölgesindeki yerel yetkililerin sığınakları açmayı düşündüğünü de belirtti.

''ÖLÜMCÜL DARBELER VURACAĞIZ''

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Ramazan Şerif, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına yapılan saldırıya değinmişti.

İsrail'in son zamanlarda aldığı yenilgilerin intikamını Devrim Muhafızları Ordusunun komutanlarından almaya çalıştığını söyleyen Şerif, "Hiçbir yere varamazlar ve bu eylemlerle muhafızlarımızın motivasyonu iki katına çıkacak ve inşallah yakında Siyonist rejime daha ölümcül darbeler vurulduğuna şahit olacağız." ifadelerini kullanmıştı.

REİSİ: CEVAPSIZ KALMAYACAK

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Suriye'deki İran Konsolosluğuna düzenlenen saldırıya yönelik açıklama yaparak, intikam sözü vermişti. Reisi, İran Konsolosluğuna yönelik İsrail saldırısının cevapsız kalmayacağını belirterek, "İsrail, insanlık dışı bu eylemleri ile istediği hedeflere ulaşamayacak" ifadelerini kullanmıştı.

İsrail'in Gazze direnişi karşısındaki başarısızlığı nedeniyle terör eylemlerine başladığını vurgulayan Reisi, İsrail'in büyük bir çaresizlik içerisinde olduğunu kaydetmişti.

Saldırıda hayatını kaybeden İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Muhamed Rıza Zahedi'nin "direniş cephesi" adına Suriye'de mücadele ettiğini belirten Reisi, "Bir kez daha İsrail, uluslararası hukuku ihlal ederek gerçekleştirdiği terör saldırısı ile kanlı ellerini ülkemizin yetiştirdiği komutanlara bulaştırdı. Siyonist İsrail rejiminin bu hain saldırısını kınıyor ve hayatını kaybedenlerin ailelerine ve tüm İran milletine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

İRAN HALKI DA ABD'Yİ SUÇLADI

Saldırının ardından Tahran'da yüzlerce kişi sokaklara döküldü, "ABD'ye ölüm", "İsrail'e ölüm" sloganları atarak intikam çağrısında bulunmuştu.

NE OLMUŞTU?

İran Devrim Muhafızları Ordusundan dün yapılan açıklamada, İran’ın Şam Büyükelçiliği yerleşkesindeki konsolosluk binasına İsrail tarafından düzenlenen füze saldırısında Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahidi ile Tuğgeneral Muhammed Hadi Hac Rahimi dahil 7 yetkilinin hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

Tel Aviv yönetimi ise İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına düzenlenen saldırıyı resmi olarak üstlenmedi.