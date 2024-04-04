İran'la savaş çanları İsrail'i panikletti! Sığınaklar açılıyor

04 Nisan 2024 09:35 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 09:49

İsrail, İran'ın Suriye'nin başkenti Şam'daki konsolosluk binasına hava saldırısı düzenlemesinin ardından Orta Doğu'da gerilim yeniden yükseldi. İran lideri Reisi ve Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Ramazan Şerif, "yakında İsrail'e ölümcül darbeler vuracaklarını" bildirdi.

İsrail, İran'ın saldırıya karşılık verme tehditlerinin ardından Tel Aviv bölgesindeki yerel yetkililerin sığınakları açmayı düşündüğünü belirtti.

İRAN'IN İNTİKAMI İÇİN TARİH BİLE VAR

Kanal 12 televizyonunun haberine göre, İsrail'in eski Askeri İstihbarat Dairesi (AMAN) Başkanı Amos Yadlin, "İran, doğrudan İsrail'e füze atarsa ​​şaşırmam." ifadesini kullandı.

Yadlin, "Hizbullah, Ramazan ayının son cuma günü yani tam iki gün sonra savaşı başlatmak için emir almış olabilir." görüşünü paylaştı.

Maariv gazetesi ise İsrail Hava Kuvvetleri'nin, İran'ın yakın zamanda karşılık verme ihtimali nedeniyle yüksek alarma geçirildiğini bildirdi.

Kanal 13'ün askeri yorumcusu Alon Ben David, "İsrail, İranlıların bu sefer karşılık verme konusunda önceki zamanlara göre daha kararlı olduğunun farkında." değerlendirmesinde bulundu.

''ÖLÜMCÜL DARBELER VURACAĞIZ''

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Ramazan Şerif, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına yapılan saldırıya değinmişti.

İsrail'in son zamanlarda aldığı yenilgilerin intikamını Devrim Muhafızları Ordusunun komutanlarından almaya çalıştığını söyleyen Şerif, "Hiçbir yere varamazlar ve bu eylemlerle muhafızlarımızın motivasyonu iki katına çıkacak ve inşallah yakında Siyonist rejime daha ölümcül darbeler vurulduğuna şahit olacağız." ifadelerini kullanmıştı.

REİSİ: CEVAPSIZ KALMAYACAK

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Suriye'deki İran Konsolosluğuna düzenlenen saldırıya yönelik açıklama yaparak, intikam sözü vermişti. Reisi, İran Konsolosluğuna yönelik İsrail saldırısının cevapsız kalmayacağını belirterek, "İsrail, insanlık dışı bu eylemleri ile istediği hedeflere ulaşamayacak" ifadelerini kullanmıştı.

İsrail'in Gazze direnişi karşısındaki başarısızlığı nedeniyle terör eylemlerine başladığını vurgulayan Reisi, İsrail'in büyük bir çaresizlik içerisinde olduğunu kaydetmişti.

Saldırıda hayatını kaybeden İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Muhamed Rıza Zahedi'nin "direniş cephesi" adına Suriye'de mücadele ettiğini belirten Reisi, "Bir kez daha İsrail, uluslararası hukuku ihlal ederek gerçekleştirdiği terör saldırısı ile kanlı ellerini ülkemizin yetiştirdiği komutanlara bulaştırdı. Siyonist İsrail rejiminin bu hain saldırısını kınıyor ve hayatını kaybedenlerin ailelerine ve tüm İran milletine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

İRAN HALKI DA ABD'Yİ SUÇLADI

Saldırının ardından Tahran'da yüzlerce kişi sokaklara döküldü, "ABD'ye ölüm", "İsrail'e ölüm" sloganları atarak intikam çağrısında bulunmuştu.

NE OLMUŞTU?

İran Devrim Muhafızları Ordusundan dün yapılan açıklamada, İran’ın Şam Büyükelçiliği yerleşkesindeki konsolosluk binasına İsrail tarafından düzenlenen füze saldırısında Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahidi ile Tuğgeneral Muhammed Hadi Hac Rahimi dahil 7 yetkilinin hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

Tel Aviv yönetimi ise İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına düzenlenen saldırıyı resmi olarak üstlenmedi.