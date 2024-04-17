İranlı diplomat: Netanyahu'nun amacı Batı'yı topyekün savaşa çekmek

17 Nisan 2024 09:20 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 09:43

İsrail ordusundan net mesaj: Bu saldırıya karşılık vermemek mümkün değil

İsrail ordusundan net mesaj: Bu saldırıya karşılık vermemek mümkün değil

İran'ın İsrail'e yönelik misilleme hava saldırısının ardından Orta Doğu, Tel Aviv yönetiminin ne karşılık vereceği tedirginliğini yaşıyor. İsrail, İran'a karşı cevapsız kalmayacağı yönünde sinyalleri verdi fakat ne karşılık vereceği ya da ne zaman karşılık vereceği konusunda kesin bir karar henüz verilmedi.

İran'ın İngiltere'deki en yetkili diplomatı Maslahatgüzarı Sayid Mehdi Hüseyini Metin ise İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Batı'yı Orta Doğu'da topyekün bir savaşa çekmeyi amaçladığını söyledi. Yetkili isim, bunun sonuçlarının 'hesaplanamaz derecede büyük olacağını' da sözlerine ekledi.

İRAN DAHA GÜÇLÜ DAHA AĞIR KARŞILIK VERİR

Maslahatgüzarı Metin, ayrıca "İsrail'in karşı saldırı yapmak gibi bir hataya düşmesi durumunda İran'ın geçen haftadan daha güçlü, daha ağır ve önden uyarı yapmadan bir saldırı gerçekleştireceğini" söyledi.

The Guardian'a açıklamalarda bulunan Metin, 1 Nisan'daki konsolosluk saldırısından sonra karşılık vermek için yaklaşık iki hafta beklemesine atıfta bulunarak, "Siyonist devletin bir sonraki hatasına cevap 12 gün sürmeyecek. Saldırgan rejimin yaptığını gördüğümüz anda karar vereceğiz" dedi.

İran'ın sivil merkezlere saldırmayacağını belirten Metin, "İsrail'in ilan edilmemiş bir nükleer devlet olduğunu", ancak kendilerinin bir nükleer silah yapmayacağını söyledi.

ABD BÖLGEDEN ÇEKİLEBİLİR

Son yaşananlar nedeniyle Batı'nın Orta Doğu'da güvenilirlik kaybı yaşadığını söyleyen Metin, ABD'nin bölgeden çekilmesine yol açacağını söyledi. Metin, bölgede barışın sadece bölgesel güçler tarafından sağlanabileceği de ifade etti.

Metin, Netanyahu'nun amacının Batılı kuvvetleri Orta Doğu'da bir savaşa sürüklemek olduğunu belirtti:

"Batı ülkelerinin önünde mantıklı aktörler olduklarını ve Netanyahu ile onun hedefleri tarafından tuzağa düşürülmeyeceklerini gösterebilmeleri için önemli bir fırsat".