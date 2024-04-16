İspanya'dan Filistin'e BM desteği: Tam üyelik ve tanınması için çaba göstereceğiz

16 Nisan 2024 22:38 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 22:46

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Filistin’e destek açıklamalarını sürdürüyor. Sanchez, Filistin devletinin tanınması için çıktığı Avrupa turunda Slovenya’ya geldi.

“TAM ÜYELİK” DESTEĞİ

Sanchez, ziyareti sırasında bağımsız bir Filistin devletinin bir an önce tanınması gerektiğini belirterek, "İspanya Filistin'in BM'ye tam üye olması için çaba gösterecektir" dedi. Daha önce Sanchez’in, Filistin devletinin tanınması için Norveç, İrlanda, Portekiz, Slovenya ve Belçika başbakanlarıyla bir araya geleceği bir Avrupa Birliği (AB) turuna çıkacağı bildirilmişti.

İspanya, İrlanda, Malta ve Slovenya, geçtiğimiz ayın sonunda ortak bir bildiri yayınlayarak, "olumlu bir katkı sağlaması ve koşulların uygun olması halinde" bir Filistin devletini tanımaya hazır olduklarını belirtmişti.

2,8 MİLYAR DOLARLIK YARDIM ÇAĞRISI

Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) İşgal Altındaki Filistin Topraklarındaki İnsani İşler Koordinatörü Andrea de Domenico, Gazze ve Batı Şeria için 2,8 milyar dolar yardım çağrısında bulunacaklarını bildirdi.

BM’nin Filistin topraklarındaki İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Başkanı Andrea De Domenico, savaştan zarar gören Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki Filistinlilere yardım için yarın 2,8 milyar dolarlık bağış çağrısı yapacağını açıkladı. Domenico, söz konusu yardımın yüzde 90'ının Gazze Şeridi için olduğunu belirterek, ilk planın 2024 yılı için 4 milyar dolar olduğunu, ancak insani yardım dağıtım erişiminin "sınırlı” olması nedeniyle bütçenin düşürüldüğünü aktardı.