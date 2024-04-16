İsrail adım adım İran'a misilleme hazırlığında: Çevre ülkelere güvence verdiler

16 Nisan 2024 11:22 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 11:37

İran'ın en az 290 füze ve İHA ile saldırı düzenlemesinin ardından İsrail, misilleme için harekete geçti. Savaş Kabinesi'nden çıkan karar, ''cevap verilecek'' oldu ve İsrail, adım adım hazırlığına girişti.

İSRAİL ÇEVRE ÜLKELERE GÜVENCE VERDİ

İsrail devlet televizyonu KAN'a göre İsrail, İran'a yönelik muhtemel misilleme konusunda Ürdün, Mısır ve Körfez ülkelerini bilgilendirdi. Uluslararası kamuoyunda İran saldırılarına yönelik tepkinin nasıl ve ne zaman olacağı tartışılırken, İsrail, bölgedeki Arap ülkelerine, misillemenin kendilerini tehlikeye atmayacağına dair güvence verdi.

''İRAN'A KARŞI CEVAP VERİLECEK''

İsrail'deki "Kanal 12" televizyonu, dün, kaynak göstermediği haberinde, Tel Aviv yönetiminin İran'ın hava saldırısına karşı verilecek cevap konusunda karar verdiğini öne sürmüştü.

Haberde, Savaş Kabinesi'nin İran'ın saldırısına karşı "açık ve etkili" bir şekilde karşılık verme kararı aldığı belirtilirken, İsrail'in tepkisinin, İran'ın gerçekleştirdiği "büyüklükteki bir saldırının tepkisiz kalmayacağı" mesajını vermeyi amaçladığı ifade edilmişti.

İsrail'in İran'a vereceği 'cevabın' bölgesel savaş çıkartmasını ya da İran saldırısına karşı yardımcı olan koalisyonun parçalanmasını istemediği belirtilen haberde, İsrail'in eylemlerini ABD ile koordine etme niyetinde olduğu kaydedilmişti.

İRAN'DAN GÖZDAĞI: EN SERT CEVABI VERİRİZ

İsrail'in kararının ardından İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi sert açıklamalar yaptı. Reisi, Katar Emiri Şeyh Tamin bin Hamas el Sani ile görüşmesinde, İran'ın çıkarlarına aykırı her eyleme en sert cevabı vereceğini söyledi. Reisi, "İran'ın menfaatlerine aykırı en küçük eylem bile çok ağır, kapsamlı ve acı dolu cevabı alacaktır" dedi.