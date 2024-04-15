İsrail askerleri Hizbullah'ın tuzağına düştü: Çok sayıda yaralı var

15 Nisan 2024 14:10 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 14:17

Netanyahu iki arada bir derede! İsrailli bakanlardan 'karşı saldırı' baskısı

Netanyahu iki arada bir derede! İsrailli bakanlardan 'karşı saldırı' baskısı

Lübnan sınırında sebebi henüz bilinmeyen bir patlama meydana geldi. Patlamada, bir İsrail askeri ağır, ikisi orta derece ve biri hafif yaralandı.

Yaralanan askerlerin hastaneye kaldırıldığı ve ailelerine haber verildiği belirtilirken, patlamanın nedenine ilişkin incelemenin sürdüğü kaydedildi.

SALDIRIYI HİZBULLAH ÜSTLENDİ

Hizbullah Hareketi, İsrail-Lübnan sınırında meydana gelen ve İsrail askerlerinin yaralanmasına sebep olan patlama hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada Hizbullah mensupları tarafından İsrail sınırı üzerinde yer alan Lübnan’a ait Tel İsmail bölgesine daha önce İsrail askerlerinin olası sınırı geçmesine karşı patlayıcı döşendiği ifade edildi.

SINIRA PATLAYICI DÖŞENMİŞTİ

İsrail askerlerinin sınırı geçip Tel İsmail’e geldiği ve patlayıcı döşenen bölgeye ulaştıkları kaydedildi.

Hizbullah'ın açıklamasında bombaların infilak etmesi sonucu İsrail askerleri arasında ölü ve yaralıların olduğu aktarıldı.