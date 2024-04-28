İsrail basını: Netanyahu korku içinde: UCM'den tutuklama, sokaklardan istifa baskısı!

28 Nisan 2024 08:23 - Güncelleme : 28 Nisan 2024 10:18

İsrail, Filistin topraklarında on yıllardır aralıksız sürdürdüğü işgal ve sistematik soykırım politikasını 7 Ekim 2023'ten bu yana katliam zincirleriyle sürdürüyor. Başbakan Binyamin Netanyahu önderliğinde, resmi rakamlara göre, yüzde 70'i kadın ve çocuklar olmak üzere Gazze'de 35 bine yakın Filistinli'yi katleden İsrail ordusu, soykırımı daha da genişletmenin hazırlığını yapıyor.

SOKAKLAR KAYNIYOR, YARGI İŞLİYOR

Ancak ABD'nin de destekten öte ortaklığıyla bu zamana değin katliam emirleri yağdıran Netanyahu, artık yavaş yavaş köşeye sıkışmaya başlıyor. İsrail medyasına göre dünya çapında gelen tepkilere kulak tıkayamaz hale gelen Netanyahu, İsrail'deki sokak ve caddeler de dahil olmak üzere çok sayıda ülkede kararlı geniş kitlelerce "istifa" talebiyle protesto ediliyor.

Diğer yandan da uluslararası hukuk biraz ağır olsa da Netanyahu aleyhinde işliyor. İsrail basınındaki haberlere göre Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden (UCM) kendisi hakkında çıkarabilecek tutuklama emri konusunda yoğun stres altında.

"DOĞAL OLMAYAN ŞEKİLDE" KORKUYOR!

Maariv gazetesinde yer alan haberde ismini vermeyen bir kaynak, merkezi Lahey'deki UCM tarafından hakkında tutuklama emri çıkarılma ihtimali nedeniyle Netanyahu'nun "doğal olmayan bir şekilde korktuğunu ve gergin olduğunu söyledi.

Haberde Netanyahu'nun tutuklama kararının önüne geçmek için destek arayışında olduğu, son birkaç gün içinde başta ABD Başkanı Joe Biden olmak üzere uluslararası liderler ve yetkililerle çok sayıda telefon görüşmesi yaptığı kaydedildi.

Netanyahu 26 Nisan'da, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, tutuklama ve yakalama konusundaki endişesinin varlığını haklı çıkarır ifadeler kullanmıştı.

ENDİŞESİ PAYLAŞIMINA YANSIMIŞTI

Netanyahu, paylaşımında şu ifadelere yer vermişti: "Benim liderliğimde İsrail, kendini savunma hakkının UCM'nin girişimiyle sarsılmasına izin vermeyecek. Orta Doğu'nun tek demokrasisi ve dünyanın tek Yahudi devletinin, liderleri ve askerlerinin yakalanması tehdidi kabul edilemez. Buna boyun eğmeyeceğiz."

İsrail basınında daha önce de Netanyahu'nun UCM'nin olası kararını engellemek için Hollanda, Çek Cumhuriyeti ve Avusturya'dan mevkidaşlarıyla görüşeceği aktarılmıştı.

Bir başka haberde de UCM'nin Gazze Şeridi'nde savaş suçları işlediği gerekçesiyle Netanyahu ve İsrailli üst düzey yetkililer hakkında uluslararası tutuklama emri çıkarma üzerinde çalıştığı duyurulmuştu.