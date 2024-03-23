İsrail Gazze'de yardım bekleyenlere saldırdı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

23 Mart 2024 19:54 - Güncelleme : 23 Mart 2024 19:55

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze kentindeki Kuveyt Kavşağı'nda yardım tırlarının gelişini bekleyen sivil Filistinlilere tank ve ağır silahlarla ateş açarak saldırdığını belirtildi.

Açıklamada, insani yardım için bekleyen, İsrail için hiçbir tehdit oluşturmayan Filistinlilere yönelik gerçekleştirilen saldırıda 19 kişinin hayatını kaybettiği, 23 kişinin ise yaralandığına yer verildi.

Ölen sivillerden bazılarının cesetlerinin hastaneye nakledildiği, bazı cesetlerin ise sokakta kaldığı kaydedilen açıklamada, uluslararası toplumdan "katliamlarını ve Filistin halkına yönelik soykırımını" durdurması için İsrail'e baskı yapması talep edildi.

BU İLK DEĞİL

İsrail ordusu, 19 Mart'ta da Kuveyt Kavşağı'nda insani yardımlara eşlik etmek için bekleyen yerel ekipleri hedefine almış, gerçekleştirdiği saldırıda 23 Filistinli yaşamını yitirmişti.

Aynı şekilde İsrail ordusunun, Kuveyt Kavşağı yakınında 14 Mart'ta insani yardım tırlarını bekleyen Filistinlileri hedef alması sonucunda 20 kişi ölmüş, 155'ten fazla kişi yaralanmıştı.

Gazze kentinin güneyinde 29 Şubat'ta da Reşid Caddesi üzerindeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyen Filistinlilere yapılan saldırıda 118 kişi ölmüş, 760 kişi yaralanmıştı.