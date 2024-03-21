İsrail güçleri Şifa Hastanesi'nin binasını havaya uçurdu!

21 Mart 2024 09:38 - Güncelleme : 21 Mart 2024 09:54

İsrail'den Cenin kentine hava saldırısı: Ölü ve yaralı var

İsrail'den Cenin kentine hava saldırısı: Ölü ve yaralı var

İsrail güçleri, baskın düzenleyerek onlarca kişiyi gözaltına aldığı Şifa Hastanesi'nin bir binasını havaya uçurdu. Yerinden edilmiş yüzlerce kişinin sığındığı hastane, son günlerde sıklıkla hedef haline gelirken İsrail güçleri, derhal tahliye edilmesi için anonslar yaptı.

Ramazan ayında da saldırılardan vazgeçmeyen İsrail güçleri dün de tam iftar saatinde Şifa Hastanesi'ne saldırı düzenlemişti. Yoğun top atışları nedeniyle onlarca kişi hayatını kaybetmiş ve yaralanmıştı.

BASKINDA YÜZLERCE KİŞİYİ SORGULADILAR

18 Mart sabahı İsrail güçleri, Gazze'nin sayılı hastanelerinden Şifa'ya insansız hava araçları ve yoğun silah sesleri eşliğinde baskın düzenlemişti.

İsrail ordusundan dün yapılan yazılı açıklamada, Şifa Hastanesi bölgesindeki baskını kapsamında şu ana kadar yaklaşık 90 Filistinlinin hayatını kaybettiği, ordu güçleri ve İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) hastane yerleşkesinde 300'den fazla kişiyi sorguladığı ifade edilmişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da İsrail güçleri tarafından kuşatmaya alınan Şifa Hastanesi'nde hasta ve sağlık çalışanları ile yerinden edilmiş sivillerin mahsur kaldığı belirtilmişti.

Şifa Hastanesi'nde mahsur kalanların yiyecek ve içecek bulamadıkları için 2 gündür oruçlarını açamadığı ifade edilmişti.