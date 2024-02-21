İsrail 'güvenli' dediği bölgede sivil kıyımına devam ediyor!

21 Şubat 2024 09:16 - Güncelleme : 21 Şubat 2024 09:19

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları son bulmak bilmiyor. İsrail yine 'güvenli' dediği Han Yunus'ta el-Mevasi bölgesine girdi. Görgü tanıkları, İsrail özel kuvvetlerinin turistik evlerden birine sızdığını, ardından yoğun silah seslerinin geldiğini, İsrail ordusuna ait araç ve tankların bölgeye girdiğini söyledi.

İsrail ordusuna ait araç ve tanklar, bölgedeki bir ambulansa, sivil araca ateş açtı. Sahil yolundaki park halindeki bir araç ise ateşe verildi. Han Yunus'u Refah'a bağlayan sahil yolu kapatıldı.

SAĞLIK PERSONELLERİNİ VURDULAR

El-Mevasi bölgesinde, Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) barınağını hedef alan İsrail güçleri, 2 kişiyi öldürdüğü duyuruldu. MSF'nin X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun saldırı düzenlediği Mevasi'de MSF personeli ve ailelerinin bulunduğu bir barınağı bombaladığı belirtildi.

Ambulans ekiplerinin olay yerine ulaştığı belirtilen açıklamada, "Meslektaşlarımızın ailelerinden en az 2 kişi öldürüldü, 6 kişi yaralandı. Yaşananlar karşısında dehşete düştük." ifadeleri kullanıldı.

İsrail, Gazze'nin kuzey ve orta kesimlerindeki Filistinlileri 'güvenli' diyerek bu bölgeye sürmüştü. Karadan bölgeye giren İsrail güçleri, Filistinli direniş güçleriyle şiddetli çatışmalar yaşadı.

İSRAİL'İN 'GÜVENLİ' DEDİĞİ BÖLGE MEVASİ

İki bölgeye ayrılmış olan Mevasi bölgesinin Han Yunus'taki kısmı kentin en güneybatısında yer alıyor ve Deyr el-Belah kentini yakınlarına kadar uzanıyor. Bölgenin genellikle tarım arazileri ve kum tepelerinden oluşan Refah'a bağlı kısmı ise kentin en kuzeybatısında kalıyor.

Mevasi'de yaklaşık 9 bin Filistinlinin bulunduğu ve bunlardan 2 bininin bölgenin Refah'ta kalan kısmında yaşadığı tahmin ediliyor.

İsrail ordusu, 22 Ocak'tan bu yana Han Yunus'a ve bölgedeki hastanelerin çevresine yönelik hava ve topçu atışlarıyla saldırılar düzenlerken kentin batı ve güney bölgelerinden askeri araçlarla yürüttüğü işgali nedeniyle çok sayıda Filistinli yerinden edildi.