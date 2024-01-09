İsrail Hamas tünellerini ararken New York'un altından Yahudi tüneli çıktı! İddialar mide bulandırıcı

09 Ocak 2024 16:52 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 16:56

New York Brooklyn'de sinagog tünelleri bulundu. Koronavirüs salgını sırasında gizli gizli ibadet etmek için açıldığı iddia edilen tünellerin kapatılma aşamasında çoğunluğu İsrailli genç Yahudiler tepki gösterdi. Görevli işçiler, Yahudilerin direnişi karşısında polise haber verdiler. Ekiplerin müdahalesi sırasında da Yahudiler ile polis arasında arbede çıktı. Sinagogu işleten baş rahip Yosef Braun, genç Yahudilerin davranışlarının sinagoga karşı bir saygısızlık olduğunu söyledi.

Yasa dışı olarak kazılması nedeniyle kapatılmak istenen tünellerin hangi amaca hizmet ettiği henüz netlik kazanmasa da mide bulandıran iddialar ortaya atıldı. Bazıları sinagogu genişletmek için olduğunu iddia ederken bazıları ise organ kaçakçılığı ya da çocuk istismarı için kazılmış olabileceğini iddia ettiler.

Yahudiliğin Haşidi koluna mensup şahısların aslında uzun yıllardır bu tünelleri kazdığı düşünülüyor.

TÜNELLERİN İÇİ GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan tünellerin içinden çekilen görüntüler ortaya çıktı. Çok sayıda koli ve atığın bulunduğu tünel ağında çocuk sandalyesi ve yatak bulunduğu iddia ediliyor. Tünellerdeki incelemeler sürüyor.