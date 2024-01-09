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    • 09 Ocak 2024 16:52 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 16:56

    İsrail Hamas tünellerini ararken New York'un altından Yahudi tüneli çıktı! İddialar mide bulandırıcı

    Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: TRT Haber

    ABD'nin New York şehrinde yasa dışı kazıldığı ortaya çıkan sinagog tünelinin görüntüleri ortaya çıktı. Üstelik tünelin organ kaçakçılığı, çocuk istismarı veya sinagogu genişletmek için kazıldığı iddia edildi. 

    Abd, Yahudi, Tünel

    New York Brooklyn'de sinagog tünelleri bulundu. Koronavirüs salgını sırasında gizli gizli ibadet etmek için açıldığı iddia edilen tünellerin kapatılma aşamasında çoğunluğu İsrailli genç Yahudiler tepki gösterdi. Görevli işçiler, Yahudilerin direnişi karşısında polise haber verdiler. Ekiplerin müdahalesi sırasında da Yahudiler ile polis arasında arbede çıktı. Sinagogu işleten baş rahip Yosef Braun, genç Yahudilerin davranışlarının sinagoga karşı bir saygısızlık olduğunu söyledi.

    İsrail Hamas tünellerini ararken New York'un altından Yahudi tüneli çıktı! İddialar mide bulandırıcı

    Yasa dışı olarak kazılması nedeniyle kapatılmak istenen tünellerin hangi amaca hizmet ettiği henüz netlik kazanmasa da mide bulandıran iddialar ortaya atıldı. Bazıları sinagogu genişletmek için olduğunu iddia ederken bazıları ise organ kaçakçılığı ya da çocuk istismarı için kazılmış olabileceğini iddia ettiler. 

    Yahudiliğin Haşidi koluna mensup şahısların aslında uzun yıllardır bu tünelleri kazdığı düşünülüyor.

    İsrail Hamas tünellerini ararken New York'un altından Yahudi tüneli çıktı! İddialar mide bulandırıcı

    TÜNELLERİN İÇİ GÖRÜNTÜLENDİ

    Öte yandan tünellerin içinden çekilen görüntüler ortaya çıktı. Çok sayıda koli ve atığın bulunduğu tünel ağında çocuk sandalyesi ve yatak bulunduğu iddia ediliyor. Tünellerdeki incelemeler sürüyor.

    Haberler>Dünya>İsrail Hamas tünellerini ararken New York'un altından Yahudi tüneli çıktı! İddialar mide bulandırıcı
    abdyahuditünel
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