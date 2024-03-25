İsrail hedefine 4 Avrupa ülkesini koydu! Ateş püsküren açıklamalar

25 Mart 2024 15:19 - Güncelleme : 25 Mart 2024 15:40

Filistin'in tanınması için çalışmalar devam ederken birçok ülke sıcak baktığını duyurdu. İsrail'in saldırıları altındaki Filistin için son olarak İrlanda, Malta ve Slovenya birlikte çalışarak Filistin'in tanınması için çalışabileceklerini duyurdu. İspanya ise Filistinliler tarafından ilan edilecek bir devleti tanımaya hazır olduklarının sinyallerini verdi.

Avrupa devletlerinin, Filistin devleti için bu olumlu adımları İsrail'i ise oldukça kızdırdı. Dünyanın dört bir yanından gelen ateşkes çağrılarına kulaklarını tıkayan İsrailli Başbakan Netanyahu, adeta bu 4 ülkeye savaş açtı.

''FİLİSTİNLİLERE YÖNELİK SİYASİ JESTLERE KARŞILIK VERİLECEK''

İsrail'in aşırı sağcı Dışişleri Bakanı Israel Katz, sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, "7 Ekim katliamının ardından bir Filistin devletinin tanınması, Hamas ve diğer Filistinli terör örgütlerine, İsraillilere yönelik canice terör saldırılarına Filistinlilere yönelik siyasi jestlerle karşılık verileceği mesajını göndermektedir" dedi.

Katz, "Çatışmanın çözümü ancak taraflar arasında doğrudan müzakereler yoluyla mümkün olacaktır. Bir Filistin devletinin tanınmasına yönelik her türlü girişim çözüme ulaşılmasını geciktirir ve bölgesel istikrarsızlığı artırır" ifadesini kullandı.

''TERÖRİZMİ ÖDÜLLENDİRMEK''

Öte yandan Filistin devletini tanıma yönündeki ifadelerin ve İspanya, İrlanda, Malta ve Slovenya'nın "doğru koşullar" oluştuğunda Filistin devletini tanımaya hazır olduklarına dair ortak açıklamasının "terörizmi ödüllendirmek" olduğu ifade edildi.