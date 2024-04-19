19 Nisan 2024 12:33 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 12:33
İsrail-İran geriliminde 'Roketleri birbirimize fırlatmayalım' diyen Elon Musk'tan barışçıl öneri
Uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’in CEO'su Elon Musk, İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği misilleme saldırısının ardından yaptığı paylaşımda, "Roketleri birbirimize değil, yıldızlara göndermeliyiz" dedi.
Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail-İran gerilimi sebebiyle dünyanın gözü Orta Doğu'dan gelecek gelişmelere çevrildi. İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini dile getirmiş ve misillemede bulunmuştu.
İsrail cephesi de misillemeye karşılık olarak dün gece İran'a İHA saldırısı gerçekleştirdi.
"BİRBİRİMİZE DEĞİL YILDIZLARA..."
İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği saldırının yankıları sürüyor. SpaceX’in CEO'su Elon Musk, İsrail'in saldırısına yönelik sosyal medya platformu X üzerinden paylaşımda bulundu. Musk paylaşımında, "Roketleri birbirimize değil, yıldızlara göndermeliyiz" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı