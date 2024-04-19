Son dakika! İsrail, İran'a misilleme saldırısı başlattı

19 Nisan 2024 05:09 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 05:31

İsrail füzeleri İran'ı vurmaya başladı. Amerikan medyasına konuşan yetkililer İsrail'in İran'ın içinde bazı noktaları füzelerle vurduğunu açıkladı.

İran devlet televizyonu İsfahan şehrinde büyük patlamalar duyulduğunu açıkladı. İran Devrim Muhafızlarının 8. kolordu hava üssü burada bulunuyor. İran'ın başka kentlerine saldırı olup olmadığı henüz belli değil.

SURİYE VE IRAK DA VURULDU

Sadece İran değil aynı zamanda Suriye ve Irak'ta da bazı noktaların vurulduğu belirtildi.

UÇUŞLAR DURDURULDU

İran'ın birçok şehrinde uçuşların da askıya alındığı duyuruldu.

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