19 Nisan 2024 05:09 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 05:31
Son dakika! İsrail, İran'a misilleme saldırısı başlattı
Son dakika haberi... ABD medyası, İsrail'in İran'a misilleme saldırısı başlattığını duyurdu. İran medyası ise, İsfahan kentinde havaalanı yakınında patlamalar olduğunu bildirdi. İran'ın birçok kentinde uçuşlar da askıya alındı.
Editör: Şule Altınel / Kaynak: TGRT Haber
İsrail füzeleri İran'ı vurmaya başladı. Amerikan medyasına konuşan yetkililer İsrail'in İran'ın içinde bazı noktaları füzelerle vurduğunu açıkladı.
İran devlet televizyonu İsfahan şehrinde büyük patlamalar duyulduğunu açıkladı. İran Devrim Muhafızlarının 8. kolordu hava üssü burada bulunuyor. İran'ın başka kentlerine saldırı olup olmadığı henüz belli değil.
SURİYE VE IRAK DA VURULDU
Sadece İran değil aynı zamanda Suriye ve Irak'ta da bazı noktaların vurulduğu belirtildi.
UÇUŞLAR DURDURULDU
İran'ın birçok şehrinde uçuşların da askıya alındığı duyuruldu.
Son dakika haberinin ayrıntıları geliyor...
Kaynak: TGRT Haber