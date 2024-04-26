İsrail kendi içinde yanıyor! İsrailli aktivistler, 'savaş karşıtı' gösteri düzenledi

26 Nisan 2024 17:39 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 17:47

Batı Kudüs'te savaş karşıtı İsrailli aktivistler, İsrail ordusunun 203. gündür devam eden saldırıları sebebiyle Gazze Şeridi'nde yaşanan insanlık dışı felaketi ve Filistinlilerin zorla açlığa sürüklenmesini un paketleriyle protesto etti.

Onlarca İsrailli aktivist, Batı Kudüs'te Başbakan Binyamin Netanyahu'nun evi yakınlarındaki Paris Meydanı'nda bir araya geldi.

İSRAİL'İN KAOSA SON VERMESİNİ İSTİYORLAR

İsrail ordusunun Gazze'ye saldırılarını durdurmasını talep eden ve ateşkes sloganları atan göstericiler, Filistinlilerin toplu cezalandırılmasına karşı çıkan pankartlar taşıdı.