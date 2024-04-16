İsrail müttefiklerine teşekkürlerini sundu İran'dan jet hızında tehdit geldi!

16 Nisan 2024 09:07 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 09:11

İran-İsrail arasındaki Orta Doğu'yu tedirgin eden o anlaşma! 'Tiyatro' söylentileri sonrası merak edildi

İran-İsrail arasındaki Orta Doğu'yu tedirgin eden o anlaşma! 'Tiyatro' söylentileri sonrası merak edildi

İran'ın İsrail'e düzenlediği misilleme hava saldırısının ardından İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Orta Doğu'da yeni işbirliklerinin doğduğunu söyleyerek yeni açıklamalarda bulundu. İsrail'in güneyindeki Beerşeba'da bulunan ve İran'dan düzenlenen saldırılarda zarar gören Nefatim Hava Üssü'nde konuşan Halevi, müttefiklerine de teşekkürlerini sundu.

Halevi, "İran, Irak, Yemen ve Lübnan'dan İsrail'e 350'den fazla balistik füze, seyir füzesi, insansız hava aracı ve füze fırlatıldı" dedi.

İRAN'A KARŞI KOALİSYON HAREKETE GEÇTİ

İran'ın saldırılarını durdurmak için bir koalisyonun harekete geçtiğini vurgulayan Halevi, bu şekilde saldırılara karşı konulduğunu ifade etti. Halevi, İsrail ordusunun ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İngiltere, Fransa ve ismini açıklamadığı "diğer ortaklarla" birlikte çalıştığını aktardı.

İRAN'IN SALDIRISI İŞBİRLİĞİ FIRSATLARI OLUŞTURDU

İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarının engellendiğini savunan Halevi, ülkesinin uluslararası ortaklarıyla olan işbirliğine dikkati çekti. Halevi, ülkesini destekleyen ortaklara teşekkür ederek, "İran'ın saldırıları Orta Doğu'da yeni işbirliği fırsatları oluşturdu" değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın saldırılarına karşılık vereceklerine işaret eden Halevi, "Durum değerlendirmeleri yapıyoruz ve hazırlık seviyemizi en üst düzeyde tutuyoruz." diye konuştu.

İRAN'DAN İSRAİL'E CEVAP GECİKMEDİ

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Ebulfazl Şikarçi, ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya'ya İsrail'e desteği kesme çağrısında bulunarak, bu ülkelerin veya İsrail'in her türlü saldırısına güçlü karşılık vereceklerini ifade etti.

İran resmi haber ajansına göre, Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Şikarçi, yazılı açıklama yaptı.

''KENDİNİZİ ATEŞE ATMAMALISINIZ''

ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın liderlerine hitap eden Şikarçi, "İran'ın savaş yanlısı olmadığını iyi biliyorsunuz ancak siz veya çaresiz rejimden (İsrail) herhangi bir saldırganın ayağını İsrail'e verilen yanıttan daha güçlü şekilde keseriz." ifadelerini kullandı.

Şikarçi, "İran'ın meşru ve hukuka uygun eylemlerini kınamak yerine bataklığa batmış gayrimeşru ve terörist siyonist rejimi desteklememenizi ve kendinizi ateşe atmamanızı tavsiye ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu. ​​​​​​​